Ortaca Devlet Hastanesine röntgen cihazı bağışlandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde hayırseverler, Devlet Hastanesine seyyar röntgen cihazı bağışında bulundu.

Ortaca Devlet Hastanesinde, yoğun bakım ve yataklı servislerde ihtiyaç duyulan seyyar röntgen cihazı hayırsever vatandaşların destekleri ile hastaneye kazandırıldı. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve Muammer Önder’in girişimleriyle 20 hayırsever vatandaşın destekleri ile hastaneye seyyar röntgen cihazı alındı. Ortaca Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erol Çetinkaya, Başkan Uzundemir ve hayırseverlere katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Başhekim Çetinkaya, “Ülke olarak zor bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreçte sağlık kuruluşlarımıza ve sağlık çalışanlarına daha çok ihtiyaç duyulmakta. Kurum olarak Kovid-19 virüs salgınının başından bu yana tüm personelimizin özverili çalışmaları ile vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Hastanemizin bu süreçte daha çok ihtiyaç duyduğu bu cihazı hastanemize kazandıran hayırsever vatandaşlarımıza şahsım ve kurumum adına teşekkür ederim” dedi.

