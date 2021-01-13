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Ortaca Emniyeti uzaktan eğitim uygulamaları üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi

13.01.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Ortaca Emniyeti uzaktan eğitim uygulamaları üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Kovid-19 virüs salgını nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencileri, trafik kuralları hakkında bilgilendirmek için uzaktan eğitim verdi.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen uzaktan trafik eğitimi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verildi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği Kovid-19 virüs salgını nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencileri, trafik kuralları hakkında bilgilendirmek için uzaktan eğitim verdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen uzaktan trafik eğitimi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verildi. Öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek, trafik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla verilen uzaktan eğitimde, okul yolunda ve günlük yaşantılarında dikkat etmeleri gereken kurallar, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi, yaya ve okul geçidi kullanımı ile trafik işaret ve levhalar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Ortaca Cengiz Topel İlkokulunda başlatılan eğitim polis sorumluluk bölgesinde bulunan diğer okullarda da hazırlanan program çerçevesinde bilgisayar ve akıllı tahta aracılığı ile EBA’dan ulaştıkları öğrencilerle canlı ders olarak yapılmaya devam edileceği bildirildi. Uzaktan eğitim projesiyle her gün trafiğin içinde yer alan anne, baba ve aile bireylerinin trafik kazalarıyla ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi ve yarının sürücüleri olan çocuklarda trafik bilinci oluşturulması amaçlandığı belirtildi.

Ortaca Emniyeti uzaktan eğitim uygulamaları üzerinden öğrencilere trafik eğitimi verdi

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