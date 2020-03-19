YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Ortaca Slow Food Festivali ertelendi

Ortaca Slow Food Festivali ertelendi

MUĞLA HABERLERİ  | 19.03.2020 13:18 | Son Güncelleme

Ortaca’da “Tarladan Sofraya, Gocamandan Toruna” sloganıyla 18-19 Nisan’da yapılması planlanan Slow Food Festivali, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.Ortaca Kent Konseyinden yapılan açıklamada, ilçenin ve yöresel mutfak kültürünün tanıtımı amacıyla planlanan Slow Food Festivali’nin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.Ortaca Kent Konseyinden yapılan açıklamada; “Ülkemizi de etkisi altına alan Küresel Koronavirüs nedeniyle üzerimize düşen görevin sorumluluğu ile festivalimizi erteleme kararı almış bulunmaktayız.

Ortaca’da “Tarladan Sofraya, Gocamandan Toruna” sloganıyla 18-19 Nisan’da yapılması planlanan Slow Food Festivali, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi.
Ortaca Kent Konseyinden yapılan açıklamada, ilçenin ve yöresel mutfak kültürünün tanıtımı amacıyla planlanan Slow Food Festivali’nin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Ortaca Kent Konseyinden yapılan açıklamada; “Ülkemizi de etkisi altına alan Küresel Koronavirüs nedeniyle üzerimize düşen görevin sorumluluğu ile festivalimizi erteleme kararı almış bulunmaktayız. Bu süreç bizlere tekrar göstermiştir ki; Yerel ve yöreseli baz aldığımız, çocuklarımıza aktarmak istediğimiz çalışmalarımızın önemi artarak devam etmektedir. Tarihte pek çok zorlu süreci başarı ile geçen bir toplum olarak bizler ilk gün ki hedefimiz olan üreticinin ve yerel tüketimin desteklenmesine, farkındalığının arttırılmasına yol açacak festivalimizi içinde bulunduğumuz zorlu günlerin atlatıldığı sağlıklı günlerde daha coşkulu bir keyifle gerçekleştireceğiz. Yola Çıkarken sizlerden aldığımız destek ile gücümüze güç kattık, birlik olduk, yaşasın Anadolu dedik. Gün birlik olma günü, çalışmalarımızın en başından bu yana destek olan tüm kurumlara ve gönüllülerimize teşekkür ederiz. Sağlıklı günlerde bir araya gelme dileklerimizle bizim için değerlisiniz.” görüşlerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

Araban’da sade 18 Mart töreni

Araban’da sade 18 Mart töreni

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Direğe çarparak durabildi

Direğe çarparak durabildi

Muğla Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
13:19
İkindi
16:44
Akşam
19:24
Yatsı
20:39

İlginizi Çekebilir

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Yatağan ve Kavaklıdere’ye Yıldırım bereketi

Yatağan ve Kavaklıdere’ye Yıldırım bereketi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gelin-damat Nikâh Masası Yerine Eyleme Gitti

Gelin-damat Nikâh Masası Yerine Eyleme Gitti

Temizlik İşçisini Araç Çarptı

Temizlik İşçisini Araç Çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.