YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Ortaca’da kırmızı ışık ihlali denetimi

Ortaca’da kırmızı ışık ihlali denetimi

MUĞLA HABERLERİ  | 16.04.2020 14:17 | Son Güncelleme

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik kazaları sayısındaki artışla mücadele kapsamında ’Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetimi’ gerçekleştirdi.Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürücüleri trafik kural ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik ışık ve işaret ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla ’Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetimi’ uygulaması yapıldı.Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından kazaların yoğun olduğu güzergahlar belirlenerek yapılan uygulamalarda sürücüler üzerinde Gerçek ve Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun geliştirilmesi amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) gibi görüntü kayıt sistemlerinden yararlanıldı.Yapılan uygulamada kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Ortaca’da kırmızı ışık ihlali denetimi

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik kazaları sayısındaki artışla mücadele kapsamında ’Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetimi’ gerçekleştirdi.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sivil ve resmi ekiplerin katılımıyla trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürücüleri trafik kural ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, trafik ışık ve işaret ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek amacıyla ’Trafik Işık ve İşaret İhlali Denetimi’ uygulaması yapıldı.
Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından kazaların yoğun olduğu güzergahlar belirlenerek yapılan uygulamalarda sürücüler üzerinde Gerçek ve Algılanan Yakalanma Riski Duygusunun geliştirilmesi amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) gibi görüntü kayıt sistemlerinden yararlanıldı.
Yapılan uygulamada kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinden idari para cezası uygulandı. Asayiş yönünden sürücüler ve yolcuların korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasaklarının olup olmadığı kontrol edildi.
Ekiplerce, Maske ve eldiven takmaları, il dışından gelen vatandaşların 14 gün kendilerini evde izole etmeleri, kalabalık ortamlara girmemeleri ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

Ortaca’da kırmızı ışık ihlali denetimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke arkadaş satılan bir yer olsa''Keşke arkadaş satılan bir yer olsa'
Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandıBodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Ambulansların dezenfekte edildiği bölgeye destek çadırı kuruldu

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Edirne'de üretilen 295 bin 200 maske vatandaşlara dağıtıldı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Korona virüs dinlemedi, işciye rekor zam yaptı

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Polisin kitap jestine öğrenciden şiirli teşekkür

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da konut satışı yüzde 8,9 düştü

Samsun’da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Samsun’da maske ve sosyal mesafe uygulaması

Muğla Namaz Vakitleri 16 Nisan Perşembe

İmsak
04:58
Sabah
06:24
Öğle
13:11
İkindi
16:52
Akşam
19:49
Yatsı
21:09

Muğla Nöbetçi Eczaneler16 Nisan Perşembe

Akkor Eczanesi
Merkez
Özge Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Ege Eczanesi
Bodrum
Gözde Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muğla BİLSEM’den sağlık ve güvenlikçiler için koruyucu siperlik

Muğla BİLSEM’den sağlık ve güvenlikçiler için koruyucu siperlik

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Bu eczanede alışveriş av filesi ile yapılıyor

Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Marmaris’in ilk kontrol noktasında Korona virüse karşı önlemler arttırıldı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Sakar rampasında kaza: 4 yaralı

Marmaris’te Vefa Sosyal Destek Grubu isteklere anında cevap veriyor

Marmaris’te Vefa Sosyal Destek Grubu isteklere anında cevap veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.