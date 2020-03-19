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Ortaca’da Korona virüs önlemleri arttırıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 19.03.2020 16:12 | Son Güncelleme

Ortaca Belediyesi, hizmet binalarında ve kamu kurumlarında Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.Çin’de başlayan ve tüm dünyayı tehdit eden geçtiğimiz günlerde de Türkiye’de görülen korona virüse karşı Belediye önlemlerini sıklaştırdı.

Ortaca’da Korona virüs önlemleri arttırıldı

Ortaca Belediyesi, hizmet binalarında ve kamu kurumlarında Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Çin’de başlayan ve tüm dünyayı tehdit eden geçtiğimiz günlerde de Türkiye’de görülen korona virüse karşı Belediye önlemlerini sıklaştırdı. Ortaca Belediyesi ve hizmet binalarının tamamının yanı sıra Ortaca Kaymakamlığı, Ortaca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Adliye Sarayı, Spor Salonu ve İcra Müdürlüğü hizmet binalarında belediye ekiplerince dezenfekte çalışması yapıldı.
Belediye ekiplerince, ilaçlama yapılan tüm binalarda odalar, koridorlar ve lavaboların yanı sıra musluklar, merdiven tutamaçları ve kapı kulpları gibi temasın yoğun olduğu yerler dezenfekte edildi.

Ortaca’da Korona virüs önlemleri arttırıldı

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