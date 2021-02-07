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Ortaca’da örtü altı üretimde yaşanan çiçeklenme sorunu masaya yatırıldı

07.02.2021 15:55 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Ortaca ilçesinde örtü altı üreticilerinin yaşadığı çiçeklenme ve ürün tutum sorunu ile ilgili toplantı düzenlendi.Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilciliği toplantı salonunda, üreticilerin yaşadığı sorunun çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, toplantıda, örtü altı üreticisinin sorunlarını ve taleplerini dile getirdiklerini söyledi.Çiftçiye satılan fidelerin en az bir ay takibinin yapılması gerektiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, yaşanan sorunun üreticiye yüklenerek çözüme kavuşmanın mümkün olmadığını vurguladı.Çöllü, “Domateste çiçeklenme sıkıntısı var.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde örtü altı üreticilerinin yaşadığı çiçeklenme ve ürün tutum sorunu ile ilgili toplantı düzenlendi.
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Ortaca Temsilciliği toplantı salonunda, üreticilerin yaşadığı sorunun çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.
Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, toplantıda, örtü altı üreticisinin sorunlarını ve taleplerini dile getirdiklerini söyledi.
Çiftçiye satılan fidelerin en az bir ay takibinin yapılması gerektiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, yaşanan sorunun üreticiye yüklenerek çözüme kavuşmanın mümkün olmadığını vurguladı.
Çöllü, “Domateste çiçeklenme sıkıntısı var. Bazısında çiçek açmama sorunu var. Bazısında açılan çiçeklerin dökülmeme problemi var. Seracıların yüzde 80’inde bu var. Fide yetiştiriminde sıkıntı olduğunu düşünüyoruz. Kimse suçu üzerine almak istemiyor. Herkes bir birini suçlarsa bir sonuca ulaşmayız. Üreticimizin taleplerini ilettim. Çiftçinin zararının karşılanması gerekir.” dedi.
Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürü tarafından hazırlanacak raporun Bakanlığa iletileceği öğrenildi.
Toplantıya, Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Okan Bilgiç, Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Dalaman Ziraat Odası Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay, ilçede satış yapan fide ve tohum firmaları, zirai ilaç bayileri, fide satış temsilcileri katıldı.

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