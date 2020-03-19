YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Ortaca’da parke çalışmaları aralıksız sürüyor

Ortaca’da parke çalışmaları aralıksız sürüyor

MUĞLA HABERLERİ  | 19.03.2020 13:03 | Son Güncelleme

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Beşköprü Mahallesi 125, 284 ve Fatih Sokaklarda kilitli parke döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Beşköprü Mahallesi 125, 284 ve Fatih Sokaklarda kilitli parke döşeme çalışmalarına devam ediyor. Her iki cadde toplamda 5 bin 800 metrekare kilitli parke döşenecek.
Devam eden kilit parkı taşı çalışmalarını yerinde inceleyen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Fen İşleri Müdürlüğü saha sorumlularından çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.
Parke çalışmalarının devam edeceğini dile getiren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; “İlçemiz sınırları içerisinde, öncelik sırasına göre parke çalışmalarımıza devam ediyoruz. Daha önce Sağlık Sokak, İnönü Caddesinde 3 bin metrekare yolumuzu kilitli parke taşı ile döşemiştik. Aciliyet sırasına göre parke çalışmalarımıza, Beşköprü Mahallesi 125, 284 ve Fatih Sokaklardan devam ediyoruz. Geriye kalan 58 bin metrekare kilitli parke taşımızı planlar dahilinde, yollarımıza döşeme çalışmalarına devam edeceğiz. Yollarımızı imkanlar çerçevesinde ve aciliyet sırasına göre en kısa zamanda bitireceğiz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Erdemli’de lokantalarda maske ve eldiven kullanımı yaygınlaşıyor

Yenişehir’de virüse karşı sıkı tedbir

Yenişehir’de virüse karşı sıkı tedbir

Sultangazi’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Sultangazi’de dezenfekte çalışmaları aralıksız sürüyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Eyüpsultan sokak sokak temizlenip dezenfekte ediliyor

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

Virüslere karşı "doğru ortam havası" koruma sağlıyor

Muğla Namaz Vakitleri 19 Mart Perşembe

İmsak
05:45
Sabah
07:05
Öğle
13:19
İkindi
16:44
Akşam
19:24
Yatsı
20:39

İlginizi Çekebilir

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Datçalı doğa severler temiz çevre için kolları sıvadı

Yatağan ve Kavaklıdere’ye Yıldırım bereketi

Yatağan ve Kavaklıdere’ye Yıldırım bereketi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gökyüzünde Evlenme Teklifi

Gelin-damat Nikâh Masası Yerine Eyleme Gitti

Gelin-damat Nikâh Masası Yerine Eyleme Gitti

Temizlik İşçisini Araç Çarptı

Temizlik İşçisini Araç Çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.