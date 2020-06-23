YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Ortaca’da sahte içki operasyonu

Ortaca’da sahte içki operasyonu

MUĞLA HABERLERİ  | 23.06.2020 23:50 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 700 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre; sahte alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı ve Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ( KOM) ekipleri harekete geçti.

Ortaca’da sahte içki operasyonu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 700 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; sahte alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı ve Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ( KOM) ekipleri harekete geçti. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri, turizm merkezlerinde sahte içki sattığı tespit edilen kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından E.D. ve K.E’nin Ortaca’daki evlerinde sahte içki ürettiği belirlendi.Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 5 litrelik bidonlar içerisinde 700 litre sahte alkol ele geçirildi.Zanlılar gözaltına alındı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
Marmaris’te şoke eden görüntü!Marmaris’te şoke eden görüntü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Soma’da aşırı yağış hayatı felç etti

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Uyanık esnaf sağanak yağmuru fırsata çevirdi

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

ADÜ Rektörü Aldemir’den Vali Aksoy’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

ADÜ Rektörü Aldemir’den Vali Aksoy’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Babalara mektuplar duygulandırdı

Babalara mektuplar duygulandırdı

Öğrenciler piknik alanını temizledi

Öğrenciler piknik alanını temizledi

Muğla Namaz Vakitleri 24 Haziran Çarşamba

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:14
İkindi
17:05
Akşam
20:38
Yatsı
22:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Çarşamba

Özcan Eczanesi
Merkez
Sayın Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Erdem Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Natura Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Menteşe’de çalınan köpek sahibine teslim edildi

Menteşe’de çalınan köpek sahibine teslim edildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

Bodrum'da "silahlı tehdit" iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı

Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü

Seyir halindeki motosiklet devrildi: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.