Ortaca’da sahte içki operasyonu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 700 litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; sahte alkol üretildiği ve satıldığı ihbarı üzerine Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı ve Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ( KOM) ekipleri harekete geçti. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polis ekipleri, turizm merkezlerinde sahte içki sattığı tespit edilen kişileri takibe aldı. Yapılan çalışmanın ardından E.D. ve K.E’nin Ortaca’daki evlerinde sahte içki ürettiği belirlendi.Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 5 litrelik bidonlar içerisinde 700 litre sahte alkol ele geçirildi.Zanlılar gözaltına alındı.

