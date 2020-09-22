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Ortaca’da trafik kazası: 1 ölü

MUĞLA HABERLERİ  | 22.09.2020 14:20 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.Kaza, Ortaca-Dalyan karayolu Ekşiliyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Ortaca-Dalyan karayolu Ekşiliyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalyan’dan ilçe merkezi istikametine seyir halindeki 09 ACK 688 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Kadir Arslan yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücü Arslan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ortaca Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslan’ın cansız bedeni Ortaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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