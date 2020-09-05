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Ortaca’da trafik kazası; 2 ölü

MUĞLA HABERLERİ  | 05.09.2020 22:50 | Son Güncelleme

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; Fethiye Muğla karayolunda Ortaca istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 RT 048 plakalı çekici kamyonet ile Ramazan Yılmaz yönetimindeki 48 RM 121 plakalı otomobil Yerbelen Mahallesi mevkiinde çarpıştı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Fethiye Muğla karayolunda Ortaca istikametine seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 RT 048 plakalı çekici kamyonet ile Ramazan Yılmaz yönetimindeki 48 RM 121 plakalı otomobil Yerbelen Mahallesi mevkiinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobilin sürücüsü Ramazan Yılmaz ve araçta yolcu olarak bulunan Muzaffer Yiğit’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yılmaz ve Yiğit’in cenazeleri Ortaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Sağlık Eczanesi
Bodrum
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