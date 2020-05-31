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Ortahisar Ampute Futbol Takımı Süper Lig’de

TRABZON HABERLERİ  | 31.05.2020 13:52 | Son Güncelleme

Kurulduğu günden beri her yıl başarılara imza atarak çıtasını yükselten Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Türkiye Ampute Süper Ligi’ne yükseldi.Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen ligler mevcut puan durumuna göre federasyon tarafından tescil edildi.

Ortahisar Ampute Futbol Takımı Süper Lig’de

Kurulduğu günden beri her yıl başarılara imza atarak çıtasını yükselten Ortahisar Belediyesi Ampute Futbol Takımı, Türkiye Ampute Süper Ligi’ne yükseldi.
Korona virüs salgını nedeniyle ertelenen ligler mevcut puan durumuna göre federasyon tarafından tescil edildi. Buna göre ligler arası terfiler Ampute Futbol 2. Lig hariç sezon öncesi ilan edilen statülerde olduğu gibi uygulandı. Ampute Futbol 1. Ligi’nde normal sezon sıralamasındaki ilk üç takım Ampute Futbol Süper Ligi’ne, Ampute Futbol 2. Ligi’nde her iki grupta ilk iki sırada yer alan takımlar ise bir üst lige çıktı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kurulduğu günden beri Ampute Futbol Takımı’nın her yıl kalitesini yükselterek kendi liginde büyük başarılar elde ettiğini söyledi. Genç, "Ampute Futbol Takımımız 2019-2020 sezonunda da şampiyonluk yolunda önemli adımlar attı. Ancak herkesin malumu, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle ligler ertelenmişti. Federasyonumuz liglerle ilgili kararını açıkladı ve takımımız her yıl elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekledi. Bir kez daha takımımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah, Süper Lig’de de büyük başarılar elde ederler. Takımımızın bu başarısının bütün ampute sporcular ve takımlar için örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Biz her zaman olduğu gibi Süper Lig’de de takımımızı maddi ve manevi olarak destekleyeceğiz. Başkan yardımcımız ve kulüp başkanımız Fatih Göktaş döneminde takımımız gerçekten güzel işler çıkardı. Kendisine bir kez daha özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum. Antrenörlerimize, futbolcularımıza ve idari heyetimize de tebriklerimi, teşekkürlerimi iletiyorum, Ortahisar Belediyesi olarak her zaman yanlarında yer alacağımızı bilmelerini istiyorum. Çünkü destek verildiğinde engelli vatandaşlarımızın sadece sportif alanda değil, hayatın her alanında başarılar elde etmesi bizi ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah, birbirimize maddi ve manevi destek olarak daha nice başarılara imza atacağız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Ortahisar Ampute Futbol Takımı Süper Lig’de

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