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Ortahisar Belediye Meclisi’ndeki partilerden Ermenistan’a ortak kınama

TRABZON HABERLERİ  | 01.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Ortahisar Belediye Meclisi’ndeki siyasi parti grupları, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını ortak bir bildiri ile kınadı.Ortahisar Belediye Meclisi’nde bulunan Mecliste bulunan AK Parti Grubu Başkanvekili Hüseyin Canım, CHP Grubu Başkanvekili Turgay Şahin, MHP Grubu Başkanvekili Süleyman Tomaç ve İYİ Parti Grubu Başkanvekili Berrin Erkuloğlu imzası taşıyan bildiri ile Ermenistan’ın Yukarı Karabağ’daki ateşkesi ihlal ederek sivilleri ve Azerbaycan askerlerini hedef alması kınandı.

Ortahisar Belediye Meclisi’ndeki partilerden Ermenistan’a ortak kınama

Ortahisar Belediye Meclisi’ndeki siyasi parti grupları, Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarını ortak bir bildiri ile kınadı.
Ortahisar Belediye Meclisi’nde bulunan Mecliste bulunan AK Parti Grubu Başkanvekili Hüseyin Canım, CHP Grubu Başkanvekili Turgay Şahin, MHP Grubu Başkanvekili Süleyman Tomaç ve İYİ Parti Grubu Başkanvekili Berrin Erkuloğlu imzası taşıyan bildiri ile Ermenistan’ın Yukarı Karabağ’daki ateşkesi ihlal ederek sivilleri ve Azerbaycan askerlerini hedef alması kınandı. Ayrıca, meclisteki tüm sıraların üzerine Türk ve Azerbaycan bayrakları yerleştirildi.
“Ermenistan’ın uluslararası hukuk kurallarını çiğneyerek ve Yukarı Karabağ’daki ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınıyoruz” denen bildiri metninde, “Yerleşim yerlerindeki sivilleri ve Azerbaycan askerlerini hedef alan Ermenistan’ın saldırgan tutumları, insanlığa ve dünya barışına zarar veren, bölgedeki istikrarı ve güven ortamını yaralayan ve hiçbir şekilde kabul edilmesi mümkün olmayan bir barbarlık örneğidir” diye belirtildi.

Ortahisar Belediye Meclisi’ndeki partilerden Ermenistan’a ortak kınama

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