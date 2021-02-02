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Ortahisar zabıtası fırsatçılara göz açtırmıyor

02.02.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Vatandaşı bezdiren fiyatlarla ilgili Ortahisar ilçe Belediyesi zabıtası harekete geçti.Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, pandemi sürecini fırsat bilerek haksız bir şekilde ürünlerinde fiyat artışı yapan işletmeleri uyararak “İçinde bulunduğumuz pandemi süreci son derece çok nazik bir süreç.

Vatandaşı bezdiren fiyatlarla ilgili Ortahisar ilçe Belediyesi zabıtası harekete geçti.
Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, pandemi sürecini fırsat bilerek haksız bir şekilde ürünlerinde fiyat artışı yapan işletmeleri uyararak “İçinde bulunduğumuz pandemi süreci son derece çok nazik bir süreç. Bütün dünya genelinde ekonomik sıkıntılar var. Buna rağmen bazıları bunu fırsata çevirerek haksız kazanç elde etmenin peşinde. Vatandaşlarımızın bu ekonomik sıkıntılardan en az etkilenmesi için gerekli bütün tedbirleri alarak fırsatçıların fahiş fiyatlarla halkımızı ezmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Son günlerde vatandaşların en büyük şikâyet konularının başında gelen gıda ürünlerinde yaşanan fahiş fiyat uygulamaları Ortahisar Belediyesi zabıta ekiplerini harekete geçirdi. Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri market, manav ve işletmelerde fiyatları denetleyerek fahiş fiyat artışları yapan işletmelere ceza kesti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, özellikle zeytinyağı, peynir, yumurta, salatalık, domates vb. gıda ürünlerinde neredeyse iki katına varan fiyat artışlarının vatandaşları canından bezdirdiğin dile getirerek bunu önlemek için denetimlerin sayısını daha da artırdıklarını kaydetti.
Pandemi sürecini bahane ederek haksız bir şekilde ürünlerde fiyat artışı yapan hiçbir işletmeye müsaade etmeyeceklerini belirten Başkan Genç, vatandaşların bu konuyla ilgili her türlü şikâyetine cevap vereceklerini ifade ederek “Maalesef, esnaf ahlâkıyla, ticaret ahlâkıyla bağdaşmayacak şekilde bazı marketler, manav ve işletmeler ürünlere fahiş zamlar uyguluyorlar. Giderlerinde herhangi bir artma söz konusu olmadığı halde, haksız bir şekilde bu artışlara gitmeleri sadece fırsatçılık olarak değerlendirilebilir. Bunun başka bir izahı yok. Bu gibi fırsatçılık yapan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Zabıta ekiplerimiz gece-gündüz demeden denetimlerini sürdürecek. Ve fiyatları suistimal edenlere karşı gerekli yaptırımları ve cezaları uygulayacağız. İlgili bakanlıklarımız da denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Bu konuda vatandaşlarımızdan gelen hiçbir şikâyete ve talebe duyarsız kalmayacağız” diye konuştu.

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