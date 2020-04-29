Ortahisar’a hijyenik çöp konteynerleri

Ortahisar Belediyesi, Doğu Karadeniz bölgesinde ilk kez hayata geçirdiği yeraltı çöp konteyner sisteminden sonra yer üstü çöp konteynerlerini da üstü kapalı yeni modellerle değiştiriyor. Böylece ilçede bulunan bütün yeraltı ve yer üstü çöp konteynerleri kapalı sistem çöp konteyneri haline gelecek. İlk etapta Tanjant yolu boyunca ve sahil mevkiinde bulunan bütün çöp konteynerleri yenileriyle değiştirildi.

Yeni tip çöp konteynerlerinin üstü kapalı olduğunu belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bundan dolayı sokak hayvanlarının ve diğer dış etkenlerin müdahalesine karşı da korunaklı olduğunu söyledi.

Şehir merkezindeki eski tip bütün çöp konteynerlerini yenileriyle değiştirileceğini ifade eden Başkan Genç, “Eski tip çöp konteynerleri üstleri açık olduğundan dolayı dış müdahalelere oldukça açıktı. Özellikle sokak hayvanları yiyecek bulmak amacıyla çöpleri karıştırıyordu. Bundan dolayı çöplerdeki mikroplar etrafa yayılıyordu. Diğer yandan üstleri açık olduğundan dolayı kötü kokulara sebebiyet vererek vatandaşlarımızı da rahatsız ediyorlardı. Bu durum ortadan kalkmış oldu. Daha önce bunların 43 tanesini de yeraltı çöp konteynerleriyle değiştirmiştik. Şimdi diğerlerini de yeni modellerle değiştirerek bu işlemi tamamlayacağız” dedi.

“Kullanımı oldukça kolay”

Yeni modellerin tasarımlarının eskilere oranla oldukça estetik ve darbelere karşı da dayanıklı olduğunu kaydeden Başkan Genç, “Vatandaşlarımız çok kolay bir şekilde konteynerin kapağını açarak çöplerini buraya atabilecek. Kullanımı oldukça kolay bir model. Kapalı olduğundan dolayı yağmur ve kar gibi dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde imal edilmişler. Tasarımı da eskilere oranla oldukça şık ve estetik. Eski modellere göre de darbelere karşı oldukça sağlam ve dayanıklılar. İlçemizde bulunan bütün çöp konteynerlerini yeni model çöp konteynerleriyle değiştiriyoruz. Birkaç gün içinde bu işlemi tamamlamış olacağız. Daha önce hayata geçirdiğimiz yeraltı çöp konteynırı sistemi ve bu yeni modellerle birlikte bütün çöp konteynerlerimiz eskiye oranla daha hijyenik ve çevre sağlığını da daha az tehdit eden bir vaziyete gelecek” diye konuştu.



