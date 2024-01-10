Ortahisar’da 10 yılda 14 bin 692 köpeğe ve 3 bin 874 kediye müdahale edildi

Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılından itibaren bugüne kadar 6 bin 469 kedi ile 85 köpeğin kısırlaştırıldığını ve toplamda 6 bin 192 kedinin de tedavi edildiğini belirten Ortahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın, mahallelere 156 adet kedi evi, 189 adet köpek kulübesi, 111 adet yemlik, 45 adet suluk koyulduğunu dile getirdi. Köpeklerle ilgili 8 bin 730 adet, kedilerle ilgili 4 bin 994 şikayet ve talebin çözüme kavuşturulduğunu ifade eden Aydın, bunun yanı sıra 6 bin 219 adet kedi ile 641 köpeğe kuduz aşısı ve parazit tedavisi yapıldığını söyledi. Aydın, köpek ve kediler için uygun alanlara toplamda 4340 kg yem bırakıldığını belirtti.

Klinikte vatandaşların sokak kedileriyle ilgili her türlü çağrısına cevap verildiğini ifade eden Aydın, “Kliniğimiz 2020 yılının ikinci yarısında açıldı. Kliniğimizde iki veteriner hekim, üç tane tekniker, üç tane güvenlik görevlisi bir de banko görevlisi bulunmakta. Kliniğimiz sokak kedilerine yönelik özellikle kısırlaştırma, rehabilitasyon ve tedavi yapmakta. Kazalarda yaralanan ya da herhangi bir şekilde yaralanan sokak kedileri kliniğimize bildirilmekte. Bundan sonra ekiplerimiz hemen olay yerine ulaşarak hayvanları alıp kliniğimize getiriyor. Ve kliniğimizde de hayvanlara gerekli müdahaleleri yapıyor” şeklinde konuştu.

“HER TÜRLÜ TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILIYOR”

Klinikte görevli veteriner hekim Ahmet Köz ise, amaçlarının kedi popülasyonunu bitirmek değil, daha sağlıklı bir ırk ortaya çıkarmak olduğunu dile getirerek, “Kliniğimizde rutin veteriner hizmetleri faaliyetlerini yürütmekteyiz. Arkadaşlarımızla birlikte sokak kedilerinin teşhis, tedavi ve kısırlaştırma işlemlerini yapmaktayız. Şu andaki operasyonumuz kısırlaştırma. Bizim burada en önemli faaliyetlerimizden biri kısırlaştırma. Kısırlaştırmayı ne kadar çok yaparsak popülasyonu da o kadar kontrol altına alarak, dışardaki hayvan ölümlerini o kadar azaltabiliyoruz. Amacımız burada hayvan ırkını bitirmek değil, aksine daha sağlıklı bir ırk ortaya çıkarmak ve sadece popülasyonu kontrol altına almak. Burada her türlü teşhis ve tedavi yapılıyor. Tamamen ücretsiz bir şekilde sadece sahipsiz sokak hayvanlarına, sokakta yaşayan hayvanlara hizmet vermekteyiz. Bütün bu işlemler bittikten sonra, kısırlaştırma ya da tedavisi bittikten sonra kediler tekrar ekiplerimiz tarafından alındıkları sokağa bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

