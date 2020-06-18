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Ortak akıl arayışları devam ediyor

ERZURUM HABERLERİ  | 18.06.2020 14:12 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesinin gelecek vizyonunu belirlemek için başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında ortak akıl arayışları devam ediyor.Bu kapsamda çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.

Ortak akıl arayışları devam ediyor

Atatürk Üniversitesinin gelecek vizyonunu belirlemek için başlatılan Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında ortak akıl arayışları devam ediyor.
Bu kapsamda çeşitli görüşmeler gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, iç ve dış paydaşlar ile fikir alışverişlerini sürdürüyor. İstişare kültürüne katkı sunmak ve üniversite ile paydaşlar arasında kurulan iletişim köprüsünü güçlendirmek için ziyarete gelen Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Aziziye Belediye Başkanı M. Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve Erzurum BARO Başkanı Talat Göğebakan ile üniversite-toplum iş birliği çerçevesinde görüşmeler gerçekleştiren Rektör Çomaklı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
“İş Birliğini Güçlendirecek Projeleri Hayata Geçiriyoruz”
Rektörlük görevine geldiği günden bugüne iç ve dış tüm paydaşlar ile ilişkileri güçlendirdiklerini belirten Rektör Çomaklı, birçok etkinlikte, sosyal sorumluluk projelerinde, konferans ve panelde misafirleri ile bir araya geldiklerini söyledi. Şehrin ve bölgenin gelişmesine yönelik önemli adımlar attıklarına dikkat çeken Çomaklı: “63. kuruluş yılını kutlayan Atatürk Üniversitesi, donanımlı alt yapısı ve yetişmiş insan kaynağı ile ülke yükseköğretimine ve bulunduğu bölgenin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Yeni YÖK vizyonu doğrultusunda sürdürdüğümüz çalışmalar ışığında dünya üniversiteleri ile rekabet ediyoruz. Bu birikimi de şehrimizin kalkınması için kullanmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.
Bu güne kadar üniversite olarak kamu kurumları ve yerel yönetimler ile iş birliğini güçlendirecek projeleri hayata geçirdiklerini belirten Çomaklı, gelecek dönemde de bu ortaklığın artarak devam edeceğini söyleyerek misafirlerine nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
“Ortaklaşa Çalışmaya Devam Edeceğiz”
Atatürk Üniversitesinin şehir için oldukça değerli olduğunu ve bu sayede bilgi birikimi ile deneyiminden azami ölçüde faydalandıklarını ifade eden konuklar, bundan sonra da ortaklaşa çalışmaya devam edeceklerini söylediler. Yatırım ve projeler ile ilgili de fikir alışverişinde bulunulan görüşmede misafirler, örnek ve modern şehir yolunda Erzurum için üniversitenin önemini bildiklerini, ortak projeler vesilesiyle omuz omuza çalışacaklarını ve Erzurum’u harekete geçirecek çalışmaları üniversite-toplum iş birliğince gerçekleştireceklerini sözlerine eklediler.

Ortak akıl arayışları devam ediyor

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