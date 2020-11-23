Ortak kullanım alanlarında korona virüs önlemi

Korona virüs salgınına karşı etkin bir mücadele sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, ortak kullanım alanlarında periyodik olarak dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Sağlıklı bir toplum için titizliği daha da arttırdıklarını dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, “İl genelinde toplu taşıma araçları, otobüs durakları, çocuk oyun gurupları, kamu binaları gibi bir çok noktada dezenfekte çalışmasını titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan da genel önlemleri almayı ihmal etmemelerini rica ediyorum” dedi.

Korona virüs salgınına karşı tedbirlilerini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde toplu kullanım alanlarında dezenfekte çalışmasına devam ediyor. Salgının ülkemizde görüldüğü ilk günden beri çalışmalarına ara vermeyen Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, “Vatandaşlarımızın sağlığı için, ilk günden beri ekiplerimiz titizlikle ve özveriyle çalışıyor. Bu kapsamda vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu toplu taşıma araçlarından çocuk oyun guruplarına kadar, toplu kullanım alanlarında hijyeni sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da hem kendi sağlığı, hem de diğer insanların sağlığı için belirtilen kurallara riayet etmesini rica ediyor, 17 ilçemizde periyodik olarak dezenfekte çalışmasının devam edeceğini belirtmek istiyorum” dedi.

