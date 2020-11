Ortak sevda Samsun

Sevdamız Samsun Platformu Başkanı Nuri Seven, Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen’i ziyaret etti. Ziyaret esnasında kurumsal sağlık sözleşmesi de imzalayan Seven ve Esen, ortak sevdalarının ’Samsun’ olduğunu suyledi.

Ortak sevdalarının ’Samsun’ olduklarını belirten Seven ve Esen, şehre, insanlarına sevdalı olduklarını, hizmet ve katkı noktasında daha neler yapabiliriz konusunda çaba sarf ettiklerini söylediler.

Ailemizin bir parçası gibi

Sağlık alanında Büyük Anadolu Hastaneleri’nin dünya çapında bir marka olduğundan söz eden Sevdamız Samsun Platformu Başkanı Nuri Seven, "Büyük Anadolu Hastaneleri 23 yaşında adeta şehrin bir çocuğu, genci gibi büyüyor. Büyüdükçe kendini geliştiriyor. Sağlık alanında yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Burası ailemizin bir parçası gibi. Sağlık ile sorunumuz olduğunda hemen hemen herkesin geldiği bir nokta. Platformumuz gibi sosyal sorumluluk projelerine büyük önem veriyor. Bizler Samsun için bir taşın üstüne taş koyanın her zaman yanındayız. Büyük Anadolu Hastaneleri de Samsun’un istihdamına ve ekonomisine büyük katkılar sağlıyor. Basından takip ediyoruz. Sadece Türkiye’den değil, Dünyanın dört bir yanından hastalar şifa bulmak için geliyor. Sağlık Turizmine olan katkınız da bu anlamda çok önemli. Bizler Sevdamız Samsun Platformu olarak kurumsal sağlık sözleşmesi yaptığımız Büyük Anadolu Hastaneleri’ne bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bu pandemi döneminde gösterdiğiniz üstün gayretler içinde sizin nezdinizde sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız" dedi.