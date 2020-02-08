YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Ortaklar’da değişim sürüyor

Ortaklar’da değişim sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 08.02.2020 14:04 | Son Güncelleme

Germencik Belediyesi ekiplerinde Ortaklar Yedieylül Caddesinde bir süredir yapımı devam eden refüj çalışmaları çerçevesinde aydınlatma direkleri dikildi.Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Germencik Belediyesi ekiplerinde Ortaklar Yedieylül Caddesinde bir süredir yapımı devam eden refüj çalışmaları çerçevesinde aydınlatma direkleri dikildi.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Ortaklar’ın yapılan çalışmalarla estetik bir görünüme kavuştuğunu ifade eden vatandaşlar, yatırım ve hizmetlerden memnun olduklarını dile getirerek Belediye Başkanı Fuat Öndeş’e teşekkür etti. Belediye Başkanı Öndeş kısa zamanda kavşakta da çalışmaların başlayacağını ve Ortaklar’a yakışır bir projeyle yenileneceğinin müjdesini verdi.

Germencik Belediyesince Ortaklar başta olmak üzere ilçede yürütülen faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş vatandaşlarımızın refah ve mutluluğu için gündüz gece demeden çalışıyoruz dedi. Öndeş “Ortaklar mahallemiz tam anlamıyla ilçemizin vitrini. Ancak hakettiği ilgiyi bir türlü görmemiş, yıllarca hizmete, yatırıma hasret kalmış. Biz mahallemizin makus talihini değiştiriyoruz. Kent estetiği bağlamında böyle bir çalışma gerçekleştirerek modern ve güzel bir görüntüye kavuşturduğumuza inanıyorum. Aydınlatma direklerinin dikimini gerçekleştirdik. Elektrik bağlantılarının ardından hizmete sunacağız. Ayrıca meşhur Ortaklar kavşağımızda da çalışma gerçekleştireceğiz. Yıllardır yapılması gereken ancak yapılmayan hizmet ve yatırımları gerçekleştiriyor, projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz. İnşallah çalışmalarımıza daha da hız verecek yalnızca Ortaklar’da değil ilçemizin dört bir yanında hizmet gitmeyen, yatırım ulaşmayan, beklentisi karşılanmayan bir yer bırakmayacağız” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Lider Sivasspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Büyükşehir, selin vurduğu Pozantı’da çalışmalara başladı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

KO-MEK Değirmendere kurs merkezi, yeni yerinde

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

Bakan Soylu, Elazığ merkezli deprem sonrası bölgeye giden yardımları anlattı:

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

İlçe Tarım Müdürü Altıntaş için veda yemeği

Aydın Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
06:38
Sabah
08:00
Öğle
13:28
İkindi
16:20
Akşam
18:45
Yatsı
20:02

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Nazilli’de fırtına uyarısı

Nazilli’de fırtına uyarısı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Didim’de geleceğin yelkencileri yetiştirilecek

Didim’de geleceğin yelkencileri yetiştirilecek

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.