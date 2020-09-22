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Ortaköy'deki terör saldırısı nedeniyle Kayseri'de yeniden yargılanan sanık için beraat kararı çıktı

KAYSERİ HABERLERİ  | 22.09.2020 18:11 | Son Güncelleme

Ortaköy'deki terör saldırısı nedeniyle Kayseri'de yeniden yargılanan sanık için beraat kararı çıktı

KAYSERİ (AA) - İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da 2017 yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası Kayseri'de yakalanan yabancı uyruklu sanık, yeniden yargılandığı davada beraat etti.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Kulaixi Yimaier ve avukatı hazır bulundu.

Yeminli tercüman eşliğinde savunma yapan Yimaier, önceki savunmasını tekrarladı. Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen sanık, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan Kulaixi Yimaier'in delil yetersizliğinden beraatına karar verdi.

İstanbul'da düzenlenen Reina saldırısı sonrası Kayseri'deki operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmış, haklarında açılan davanın 21 Aralık 2017'de görülen karar duruşmasında, sanık Yimaier "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, mahkeme heyeti tutuksuz 10 sanığın delil yetersizliğinden beraatına, firari 2 sanığın ise dosyalarının ayrılmasına karar vermişti.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, eksik inceleme nedeniyle kararı bozarak dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.

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