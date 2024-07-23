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“Ortalıkta adam kalmadı” demişti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.07.2024 07:27
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“Ortalıkta adam kalmadı” diyerek gündem olan Hafsanur Sancaktutan’ın yeni aşka yelken açtığı iddia edildi. İddialara göre oyuncu Kubilay Aka’yla flört ediyor.

“Ortalıkta adam kalmadı” demişti! Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşk mı yaşıyor?

Son olarak arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye giden Hafsanur Sancaktutan aşk hayatı sorusuna, "Ortalıkta adam kalmadı" diyerek cevap verince sosyal medyada gündem olmuştu.

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Rolleriyle son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hafsanur Sancaktutan iddialara göre yeni aşka yelken açtı.

Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; Hafsanur Sancaktutan kalbini aynı ajansa bağlı olduğu Kubilay Aka’ya kaptırdı.

SA

Hafsanur Sancaktutan’ın Kapadokya’da Kubilay Aka’yla beraber olduğu iddia edildi. Geçen hafta sonu ilk kez sevgilisiyle dizi seti için bulunduğu Kapadokya’da vakit geçiren Kubilay Aka’nın İnci Taneleri dizisi 1 Eylül’de sete çıkacak.

ÇEKİMLER İÇİN KAPADOKYA'DA

Başarılı oyuncu Hafsanur Sancaktutan aylar önce gelen ancak bacağından çapraz bağ ameliyatı olduğu için kabul edemediği Siyah Kalp dizisindeki Melek rolüne ısrarlı teklif üzerine ‘evet’ demişti.

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Hafsanur Sancaktutan
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