Ortamahalle’ye ziyaretçi ilgisi

Tarih, doğa ve kültürüyle ön plana çıkan Ortamahalle, Konya’dan gelen ziyaretçilerini ağırladı. Konya’dan Trabzon’un Akçaabat ilçesine gelenler, Ortamahalle’yi ziyaret ederek keyifli vakit geçirirken Akçaabat Belediyesinin Ortamahalle’de turist hareketliliğini artırmak için başlattığı hizmet, tur firmalarını memnun ediyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, turizm açısından en önemli uğrak noktaların başında tarihi Ortamahalle geldiğini belirterek,“ Biz her platformda kültür sanat turizm ve spor şehri Akçaabat diyoruz. Turizm açısından da en önemli uğrak noktalarımızın başında tarihi Ortamahalle’miz geliyor. Ortamahalle ile ilgili bu yıl kapsamlı bir çalışma başlattık ve bu çalışmalarımızın da hem yerelde hem de başkentte takipçisiyiz. St. Michael Kilisesinin restorasyonundan ( müze ve sanat merkezi olarak kullanılmak üzere) sokak sağlıklaştırma projesine kadar, ulaşım konusunda Pulathane Bulvarının tamamlanmasına kadar her platformda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmişte Ortamahalle’de Belediyemiz tarafından üç konak alınarak restore edilmişti ve iki tanesi, Mehmet Efendi Konağı ve Kanoğlu Konağı, yeme içme ve konaklama yeri olarak kiralanmıştı. Bir diğeri olan Timurciler Konağı ise Belediyemiz tarafından yeme içme yeri olarak işletilmektedir. Bunun yanında şahıslara ait olan ve Ortamahalle’de kafe olarak hizmet veren çok güzel işletmeler de mevcuttur. Sezon başında başlattığımız çalışma ile Timurciler Konağına yeni bir kimlik kazandırarak yerli ve yabancı turistlerimizin hizmetine sunduk. Geldiğimiz aşamada şehrimizin dışından turların Ortamahalle’yi tercih ediyor olması, tur şirketlerinin Ortamahalle’yi gezi programına alması bizim için gurur vericidir. Diğer projelerin de tamamlanmasıyla Ortamahalle, tarihine yakışır mekan haline gelecek ve Türkiye’de tarih turizmi denilince akıllara ilk olarak Akçaabat Ortamahalle gelecek” diye konuştu.



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