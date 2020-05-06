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Ortaöğretim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yapıldı

KARABÜK HABERLERİ  | 06.05.2020 15:34 | Son Güncelleme

Karabük İl Millî Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş başkanlığında video konferans yöntemi ile ortaöğretim müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcsı Turgut Acarlı, Şube Müdürleri Muhammet Nuri Ataseven ve Mehmet Özdemir ile Merkez İlçe Ortaöğretim Okul Müdürleri katıldı.Toplantı, İl Millî Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş’ın, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), okul kayıt alanları, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınacak önlemler, uzaktan eğitim ve telafi eğitimi kapsamında öneriler, planlamalar ve çalışmalar ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunmasıyla başladı.Öte yandan toplantıda 12.

Ortaöğretim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yapıldı

Karabük İl Millî Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş başkanlığında video konferans yöntemi ile ortaöğretim müdürleri ile değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Toplantıya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcsı Turgut Acarlı, Şube Müdürleri Muhammet Nuri Ataseven ve Mehmet Özdemir ile Merkez İlçe Ortaöğretim Okul Müdürleri katıldı.
Toplantı, İl Millî Eğitim Müdür Vekili Nevzat Akbaş’ın, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak olan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), okul kayıt alanları, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında alınacak önlemler, uzaktan eğitim ve telafi eğitimi kapsamında öneriler, planlamalar ve çalışmalar ile ilgili genel bir değerlendirmede bulunmasıyla başladı.
Öte yandan toplantıda 12. sınıflara yönelik YKS’de çıkacak konulara ilişkin EBA canlı derslerin planlanarak etkin yapılması, ara sınıflarda ise iletişim kanalları kullanılarak derslerinin takip edilmesi, öğrencilerin etkili iletişim, bilinçli okuma ve anlama, öğrendiğini uygulama, ve yeni soru tiplerine göre öğrenci ve öğretmen uyumu, meslek liselerinin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartları kapsamında maske, siperlik ve el dezenfektan ürünlerinin üretim faaliyetlerinin kapasite ve çeşitlilik geliştirilmesi, bakanlığın uzaktan eğitim sürecinde kullanılmak için hazırlanan etkinliklerin rehberlik kitapçıklarının öğrenci ve velilere ulaştırılması ile bakanlığın ve müdürlüklerin web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip edilmesi gibi konular ele alındı.

Ortaöğretim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yapıldı

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