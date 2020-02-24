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Ortaokul öğrencileri, ilkokul öğrencilerine atkı ve bere ördü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.02.2020 09:54 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu 8.

Ortaokul öğrencileri, ilkokul öğrencilerine atkı ve bere ördü

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, aileleriyle birlikte ilkokul öğrencileri için atkı ve bere örüp hediye ettiler.
Altıntaş Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize bağlı Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ile Üçhüyük köyü İlkokulu öğrencileri arasında güzel bir dayanışma örneği sergileniyor. Öğrencilerimiz kendi aralarında yaptıkları toplantı ile ilçemize bağlı Üçhüyük köyü İlokulu öğrencileri için soğuk kış günlerinde kullanmaları için atkı ve bere örmeye karar vermişler. Bu çalışmayı aileleri ile birlikte bitirip ördükleri atkı ve bereleri öğrencilerimize teslim ettiler. Kendilerine bu örnek projeleri için teşekkür ediyorum’’ dedi.

Ortaokul öğrencileri, ilkokul öğrencilerine atkı ve bere ördü

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