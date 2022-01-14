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Ortaokul öğrencileri "sağlık atölyesi"nde buluştu

14.01.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaokul öğrencileri "sağlık atölyesi"nde buluştu

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesince, Ankara Cebeci Ortaokulu öğrencilerine yönelik sağlık atölyesi düzenlendi.

Çocukluğun bitmesi ve yetişkinliğe geçiş evresi olarak nitelendirilen adölesan dönemine ilişkin öğrencilerde farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen atölyeye, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün ile Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ katıldı.

Atölyenin açılışında konuşan Kotanoğlu, öğrencilerin doğru bilgileri edinmesinin önemine işaret ederek, "Doğru bilgi ile hazinemizi doldurmazsak biz de kendi çocuklarımıza, gelecek nesillerimize yanlış bilgi veririz ve sistemin bozulmasına yol açarız. O yüzden hocalarımızın anlatacağı bilgiyi doğru bir şekilde alalım. Bu günlerinizin kıymetini bilin, günlerinizi dolu dolu ve doğru bilgi ile geçirin." diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Üstün ise adölesan dönemde özellikle cinsel sağlık eğitimi ile ilgili süreçte okulun, ailenin yanında sağlık çalışanlarının da çok önemli bir görevi olduğuna dikkati çekti.

- "Adölesan dönemde ruhsal, fiziksel ve sosyal değişiklikler gerçekleşiyor"

Üstün, "Adölesan dönemi, çocukluk döneminden erişkinliğe geçiş dönemi. Bu dönemde ruhsal, fiziksel ve sosyal anlamda pek çok değişiklikler gerçekleşiyor ve bu değişikliklerin sonucunda bir üreme kabiliyeti kazanılıyor. Tabii bu kadar hızlı bir değişim süreci özellikle ilgi ve dikkat gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından sağlık atölyesine katılan uzmanlar, öğrencilere adölesan dönemi hakkında bilgilendirmede bulundu. Psikososyal değişimlerin olumlu kabulü üzerine söyleşi ile devam eden atölyede, fizyoterapist eşliğinde beden imajının güçlendirilmesi için öğrencilerle egzersiz yapıldı. Atölyede, öğrenciler de sorularını aktardı.

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Sema Sanisoğlu'nun oturum başkanlığını üstlendiği atölyede, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Yunus Emre Bulut ve Uzm. Dr. Hasan Gül de yer aldı.

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