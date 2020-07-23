YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Ortaokul öğrencilerinden Erzurum tanıtım filmi

Ortaokul öğrencilerinden Erzurum tanıtım filmi

ERZURUM HABERLERİ  | 23.07.2020 10:44 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19 ) salgını nedeniyle okulların erken yaz tatiline girmesi ve tatilin uzaması nedeniyle bilgisayar başında vakit geçirmeye başlayan 11 yaşlarındaki Ortaokul öğrencisi iki teyze kızı Ayşe Koç ve Azra Su Özgelen Erzurum’un tanıtım filmini çektiler.İlk olarak Tortum Şelalesi ve Tortum Gölünü çekmeye karar veren iki teyze kızı daha sonra Erzurum’un tarihi ve turistik mekânları ile doğal güzelliklerini çekmeye karar verdiler.

Ortaokul öğrencilerinden Erzurum tanıtım filmi

Korona virüs (Covid-19 ) salgını nedeniyle okulların erken yaz tatiline girmesi ve tatilin uzaması nedeniyle bilgisayar başında vakit geçirmeye başlayan 11 yaşlarındaki Ortaokul öğrencisi iki teyze kızı Ayşe Koç ve Azra Su Özgelen Erzurum’un tanıtım filmini çektiler.
İlk olarak Tortum Şelalesi ve Tortum Gölünü çekmeye karar veren iki teyze kızı daha sonra Erzurum’un tarihi ve turistik mekânları ile doğal güzelliklerini çekmeye karar verdiler. Kapsamlı bir tanıtım videosu hazırlayarak internet üzerinden yayınladılar. Ayşe Koç’un sosyal medya hesabından yayınlan iki tanıtım videosu her kesimden büyük beğeni ve takdir gördü. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz tanıtım videosunu çeken Ayşe Koç ve Azra Su Özgelen’i makamında misafir ederek kendilerini tebrik etti.
Almaz, “Gönüllü Turizm Elçilerinin bu çalışmaları Resmi Wep Sitemizde de yer alacak aldı. Erzurum Sevdalısı bu genç kardeşlerimizin uğraşları takdir toplamıştır” dedi.
Ayşe Koç ve Azra Su Özgelen ise İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz’ın kendilerine göstermiş olduğu ilgi alaka ve yakınlıktan dolayı teşekkür ettiler. İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz öğrencileri çeşitli hediyeler takdim ederek ödüllendirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı İnternet fenomeni oldular! Her şey böyle başladı
Büyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyorBüyükşehirlerde yaşayanlar stresini burada atıyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum Namaz Vakitleri 23 Temmuz Perşembe

İmsak
03:13
Sabah
04:59
Öğle
12:26
İkindi
16:21
Akşam
19:44
Yatsı
21:22

Erzurum Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Perşembe

Yıldızkent Eczanesi
Palandoken
Cengiz Eczanesi
Yakutiye
Yeni Nenehatun Eczanesi
Yakutiye
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Devlet desteğiyle iş kuran kadın, ev hanımlarıyla pişirdiği su böreğini Türkiye'ye tattırıyor

Devlet desteğiyle iş kuran kadın, ev hanımlarıyla pişirdiği su böreğini Türkiye'ye tattırıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

Başkan Aydın’dan ve Başkan Karataş’dan AK Parti Erzurum Milletvekillerine, İl Başkanı Öz’e teşekkür

Aziziye’de büyük sınavlar öncesi deneme sınavı

Aziziye’de büyük sınavlar öncesi deneme sınavı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.