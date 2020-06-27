Ortaokul öğrencisi görme engelli Ravzanur 12 ayda hafız oldu

Kısa sürede hedefini gerçekleştirdiği için son derece mutlu olduğunu söyleyen Koçaker, "Kısa sürede hafız olmayı hedeflemiştim, bunu da başardım. Zorlandığım zamanlarda gecemi gündüzüme kattım, tamamladım. Kur'an'ı hem elimle okuyarak hem de dinleyerek hıfzettim. Günde ortalama 1-2 sayfayla başladım sonra bir günde 11 sayfaya kadar ezber yaptım." diye konuştu.

Derslerindeki başarısıyla dikkati çeken Ravzanur, Braille alfabesiyle öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i, başta annesi olmak üzere öğretmenleri ve kurstaki hocalarının desteğiyle 12 ayda ezberleyerek hayalini gerçekleştirdi.

Ailesinin adeta üzerine titrediği Ravzanur, okuldaki başarısını hafızlık la taçlandırmak için örgün eğitimle hafızlık eğitimin bir arada verildiği proje okulu Karapınar İmam Hatip Ortaokuluna kaydoldu.

Ravzanur ailesinin kendisine büyük destek verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Okul derslerinde de başarılıyım. Bursluluk sınavında 1 yanlışla 497 puan almıştım. Hafızlıkla örgün eğitimi de elhamdülillah başarıyla götürdüm. Okulda öğretmenlerimin de büyük desteği oldu. Onların motivasyonuyla hırslandım ve hafız oldum. Hafız adaylarına Kur'an yolunda gitmelerini, insanları hafızlığa özendirmelerini tavsiye ediyorum."

Başarısının duyulmasıyla çok sayıda kişinin kendisini aradığını anlatan Koçaker, "Tebrik edenler oluyor, bundan dolayı da heyecanlıyım. Cumhurbaşkanımızla tanışmak, görüşmek istiyorum. İki dileğim vardı; biri hafız olmak, bunu başardım, diğeri de Cumhurbaşkanımızla görüşmekti. Sizin aracılığınızla seslenmek isterim; eğer beni duyuyorsa aramasını isterim." ifadesini kullandı.

- "Bizlere büyük mutluluk yaşattı"

Rabia Koçaker ise kızının küçüklüğünden hafızlık hayali kurduğunu vurguladı.

Ravzanur'un kendisi istediği için hafızlığı kolaylıkla tamamladığına işaret eden Koçaker, sözlerini şöyle sürdürdü: