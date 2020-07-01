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Ortaokul öğrencisi ikinci kitabı için kolları sıvadı

DENİZLİ HABERLERİ  | 01.07.2020 15:14 | Son Güncelleme

Denizli’de ortaokul öğrencisi iki yıl boyunca hazırladığı kitabı yayımladı.

Ortaokul öğrencisi ikinci kitabı için kolları sıvadı

Denizli’de ortaokul öğrencisi iki yıl boyunca hazırladığı kitabı yayımladı. LGS sınavına da hazırlandığı süreçte yazdığı kitabı yarıda bırakmayan genç yazar, ikinci kitabı için kolları sıvadığını belirtti.
Çivril ilçesi 30 Ağustos Ortaokul öğrencisi Ahmet Enes Kubur (14), 2 yıldır hazırladığı ‘Ebedi Sevgimiz’ isimli kitabı yayımladı. Genç bir kız ve erkeğin kesişen hayatlarını konu alan kitabı yazan Kubur, Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlandığı dönemde yarıda bırakmayarak devam ettiğini belirtti. İkinci kitabı için kolları sıvadığını belirten Kubur, “İlk kitapta babasının iflasından önce çok zengin ve her istediğini alan, ama şimdi fazla maddi durumları olmadığı için istediğini alamayan, sevecen, saygılı ve bir o kadar da arkadaş canlısı olan Azra ile hayatı doyasıya yaşayan, herkese enerji saçan, yaşamında küçük talihsizlikler olan ve birini sevdiğinde ona sıkıca bağlanan Savaş’ın hikâyesini yazdım. İkinci kitabım hem bunun devamı olacak hem de farklı detaylar. İlk kitabımı yazdıktan sonra yayım kısmında çok zorlandım ama sonra bir yayın evi ile anlaşarak bin adet bastırdım. Kitabım mağaza ve internet üzerinden satışa çıktı. En kısa zamanda ikinci kitabımı tamamlamak istiyorum. LGS hazırlanırken dinlenmek için kitabımı yazdım. Ne sınavı ne de derslerimi ihmal ettim. Hedefim Psikolog olmak ve kitap yazmak” dedi.
Öte yandan, oğlunun başarısından gurur duyduğunu ifade eden anne Aslı Kubur, “Oğlum küçük yaşta kitap yazmaya başladı. Geçen yıl yazımını tamamladığı kitabı bu yıl basıma girdi. Bu çok gurur verici bir duygu, çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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