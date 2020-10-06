YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Ortodontik tedaviyi kolaylaştıran patentli buluş

Ortodontik tedaviyi kolaylaştıran patentli buluş

ZONGULDAK HABERLERİ  | 06.10.2020 10:41 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanlarından ortodontik tedaviyi kolaylaştıran patentli buluş.Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.

Ortodontik tedaviyi kolaylaştıran patentli buluş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanlarından ortodontik tedaviyi kolaylaştıran patentli buluş.
Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurhat Özkalaycı diş hekimliğinin bir dalı olan Ortodonti alanında sürmesi gereken yaşta sürmemiş dişlerin sürdürülerek olması gereken konuma getirilmesi amacıyla kullanılan yeni bir aygıt tasarladı. Orijinal tasarımı Doç. Dr. Nurhat Özkalaycı’ya ait olan aygıt; Dr. Hatice Şahanoğlu Demir ile birlikte geliştirildi. Buluşun laboratuvar testleri tamamlandı ve prototip üretimi yapıldı. Aygıt; Türk Patent Enstitüsü tarafından patentlenerek tescillendi.
Aygıta ‘Diş sürdürücü’ adı verildiğini belirten Doç. Dr. Nurhat Özkalaycı buluşu hakkında; “Yoğun çalışmalarımız sonucunda ortaya çıkan buluşumuzun diş sağlığı ve tedavisinde önemli bir fonksiyonu olacağı öngörülmektedir. Bu süreçte çalışmalarımıza destek olan başta Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Buluşun Diş Hekimliği dünyasına hayırlı olmasını diler, hastalarımızın tedavilerine katkı sunmasını temenni ederiz” dedi.
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı,“Üniversitemizde üretilen bilginin insanlığa faydalı aygıtlar olarak tescillenmesini görmek oldukça sevindirici. Bu noktada, Üniversitemizde bilimsel üretkenliliğin her geçen gün daha da artığını görmek bizleri memnun etmektedir. Çalışmalarıyla bilime oldukça önemli katkı sunan Doç. Dr. Nurhat Özkalaycı’yı ve Dr. Hatice Şahanoğlu Demir’i buluşlarından ötürü içtenlikle tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dilerim” dedi.

Ortodontik tedaviyi kolaylaştıran patentli buluş

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Makam odasında mastürbasyon skandalı!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
En Çok Okunan Yerel Haberler
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
GÜNCELLEME - Gemlik Belediye Başkanı Sertaslan gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Edirne'de Azerbaycan'a destek için araç konvoyu oluşturuldu
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Mersin'de trafik kazası: 1 ölü
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
Körfez’de altyapı için yoğun çalışma
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
İzmir'de fabrikada asit tankı delindi: 3 yaralı
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol
Hayırsever iş adamından Hani ve Dicle arasına yeni yol

Zonguldak Namaz Vakitleri 6 Ekim Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:48
Öğle
12:46
İkindi
15:58
Akşam
18:34
Yatsı
19:54

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Salı

Sema Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Bozkurt Eczanesi
Merkez
Ertur Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Sarıoğlu, halk otobüsü sorununun çözülmesini istedi
Sarıoğlu, halk otobüsü sorununun çözülmesini istedi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Bozkurt’tan Yeni Eğitim-Öğretim yılı mesajı
Bozkurt’tan Yeni Eğitim-Öğretim yılı mesajı
Üniversite Öğrencilerinden ‘kardeş Sınıf’ Projesi
Üniversite Öğrencilerinden ‘kardeş Sınıf’ Projesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.