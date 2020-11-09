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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan:

KAYSERİ HABERLERİ  | 09.11.2020 13:27 | Son Güncelleme

Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.

Özel Dünyam Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Fatih Karaaslan, pandemi öneminde spor yaparken dikkat edilmesi gerekenler hakkında verdiği bilgilerde, “Spor yaparken maske takmamak riski arttırır” dedi.
Sözlerine açık havada spor yapılmasını tavsiye ederek başlayan Doç. Dr. Fatih Karaaslan, mümkünse yapılan sporun tek başına yapılmasının daha sağlıklı olacağını belirtti.
Her türlü sosyal platformda dikkat edilen maske takılması, sosyal mesafe ve dezenfeksiyon kurallarına spor yaparken de uyulması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Fatih Karaaslan, “Eğer salon sporu yapılıyorsa, spor salonun açık havayla temaslı bölümlerinde spor yapılmalı ve ayrıca kullanılan ekipmanların kişinin kendisine ait olmalı. Bu tip önlemlerin daha güvenli bir ortam oluşturacaktır” dedi.
Karaaslan, ayrıca son dönemlerde yayınlanan yeni birtakım bilimsel çalışmaların covid-19 virüsünün aerosoller aracılığı ile kapalı ortamlarda yaklaşık 3 saat havada kalabildiğini ve bu sebeple eğer maske takılmadan spor yapılıyorsa, virüs ile temas riskinin artmış olacağına dikkat çekti.
Sportif aktivite esnasında, kardiyovasküler temponun arttığını, bu durumda daha hızlı kalp atışı, daha derin ve daha fazla sayıda soluk alıp verme ile sonuçlandığını söyledi. Bu nedenle kapalı ortamlarda maske kullanımının da ihmal edilmemesi üzerinde duran Doç. Dr. Fatih Karaaslan, ancak belirli zaman aralıklarında maske çıkarılarak oksijenden zengin temiz havanın da solunması gerektiğini vurguladı.

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