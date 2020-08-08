Örtü altı hasadına başlanan yayla domatesine talep arttı

Gölhisar Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Kavçakar, AA muhabirine, ilçede domates yetiştiriciliğinin her yıl artarak geliştiğini söyledi. Gölhisar'da yetişen domatesin kendine has aromatik özelliğinden dolayı pazarda tanınırlığı olduğunu vurgulayan Kavçakar, Gölhisar domatesinin veriminin yüksek olduğunu dile getirdi. Dekar başına ortalama 15 ile 20 ton arasında verim alındığına değinen Kavçakar, bazı seralarda bu rakamın çok daha üzerine çıkılabildiğini ifade etti.

Batı Torosların eteklerinde Dalaman Çayı su toplama havzasında deniz seviyesinden 945 metre yükseklikteki yaylaya kurulu Gölhisar Ovası'nda 1995'te Kaymakamlık personelinin deneme maksadıyla yetiştirmeye başladığı örtü altı domates, bugün ilçede 3 bin dekarlık sera alanında yılda yaklaşık 60 bin ton üretiliyor.

- "Bombus arısıyla domates çiçeklerinin döllenmesi sağlanıyor"

Kavçakar, son yıllarda Antalya piyasasına hakim büyük tarım firmaların Gölhisar'da domates yetiştirmeyi tercih ettiğini belirterek "Bio arı denilen Bombus arısıyla domates çiçeklerinin döllenmesi sağlanıyor. Zararlı böceklerle biyolojik ve biyoteknik feremon tuzaklarla mücadele ediliyor. Bundan dolayı domatesler organik olarak üretildiğinden tercih sebebidir. Bakanlığımızca seralarda iyi tarım, biyolojik mücadele, bombus arısı, mazot, gübre küçük aile desteklemesi gibi birçok destekleme veriliyor." diye konuştu.

- "Bu yıl ki fiyatlar geçen yıla göre biraz daha iyi"

Üretici ve tüccar Bekir Ural da genel olarak iç piyasada İzmir, Balıkesir, Ankara, İstanbul, Samsun başta üzere Türkiye'nin birçok yerine domates dağıtımı yaptıklarını kaydetti. Domatesi ihraç da ettiklerini aktaran Ural, "İç piyasada talep çok yüksek. İhracat yapan firmalar da domates istemeye başladı. Bu yılki fiyatlar geçen yıla göre biraz daha iyi." dedi.

- "İç piyasa şu an daha cazip"