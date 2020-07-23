Oruç Reis yeni görevi için hazır

AYŞE YILDIZ - Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetinde bulunacak olan tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki 5-6 araştırma gemisinden biri olan Oruç Reis, yeni görevine hazır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in, geçen yıl Temmuz'da sosyal medyada, Oruç Reis'in Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetlerine başlayacağını duyurmasının ardından çalışmalara başlandı.

Daha önce Karadeniz ve Marmara'da sismik araştırma faaliyetlerinde bulunan Oruç Reis, o tarihten bu yana Akdeniz'de faaliyetlerine devam ediyor.

En son Batı Güzelyurt-2 lokasyonunda üç boyutlu sismik toplama faaliyetlerini yürüten Oruç Reis, gerekli hazırlıkların ardından yeniden Akdeniz'e açılacak. Antalya Limanı mendirek sahası dışındaki rıhtıma bir süre önce demirleyen sismik arama gemisinin, Doğu Akdeniz'de yeni bir sismik araştırma faaliyetine başlaması bekleniyor.

Faaliyete 15 Ağustos 2017'de başlayan ve yüzde 90 yerli tasarım, işçilik ve entegrasyonu olan gemi, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden de görülebiliyor.