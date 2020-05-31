Oruç: “Sigara kullanımı koronaya bağlı ölüm oranlarında 14 kat artışla somut ilişkili”

Samsun İl Sağlık Müdürü ve Yeşilay Samsun Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, sigara kullanımının korona virüsü (Kovid-19) enfeksiyonunun sıklığını arttırma, tedavisini geciktirme-etkisizleştirme ve Kovid-19 enfeksiyonuna bağlı ölüm oranlarında 14 kat artışla somut ilişkili olduğu akademik çalışmalarla ortaya konduğunu söyledi.

Tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Mayıs “Dünya Tütünsüz Günü” olarak ilan edildi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 31 Mayıs günü “Dünya Tütünsüz Günü” olarak amaca yönelik çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Tüm illerde il sağlık müdürlükleri, sivil toplum kuruluşları ve paydaş kurumlar tarafından yapılan faaliyetlerle tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekiliyor, bırakmak isteyenler teşvik ediliyor. Bu kapsamda bu yıl gerçekleştirilecek olan etkinliklerinin ana teması, “Tütün ve Akciğer Sağlığı” olarak belirlendi.

Sigara kullanımının korona virüse etkisi

Sigara kullanımının korona virüse etkisinden bahseden Samsun İl Sağlık Müdürü ve Yeşilay Samsun Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Sigara dumanı, hem ısısı hem de içinde bulunan çok sayıdaki kimyasal maddeler nedeniyle solunum yollarının koruyucu mekanizmaları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmasıyla solunum yollarında ve akciğerlerde çeşitli hastalıklar meydana gelmektedir. Bu hastalıklar arasında akciğer kanseri, kronik bronşit, astım, çeşitli enfeksiyonlar ile alerjik rahatsızlıklar yer almaktadır. Aynı zamanda bağışıklık sistemini zayıflatmakta ve bu nedenle her türlü hastalığa yakalanma riskini artırmaktadır. Bu risk Dünya ve Türkiye’nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen Kovid-19 virüs salgını sırasında daha da artmaktadır. Sigara kullanımının Covid-19 enfeksiyonunun sıklığını arttırma, tedavisini geciktirme-etkisizleştirme ve Covid-19 enfeksiyonuna bağlı ölüm oranlarında 14 kat artışla somut ilişkili olduğu akademik çalışmalarla ortaya konmuştur. Sigara içen kişilerde parmaklarla dudakların teması yüksektir. Bu durum Kovid-19’a karşı sigara içen kişileri daha savunmasız yapar” dedi.

“Küresel tütün salgını önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada”

Küresel tütün salgınının önlenebilir olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanıldığı için küresel tütün salgını şeklinde tanımlayabileceğimiz tütün kullanımı önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer almakta ve dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Sigara dumanında 5 bin 300’den fazla kimyasal madde mevcuttur. Bu kimyasal maddelerden bugüne kadar 70’den fazlası kanser yapıcı etkiye sahip maddeler olarak tanımlanmıştır. Yapılan incelemelere göre 1.8 milyon kişinin akciğer kanser tanısı aldığı ve her yıl 1.6 milyonun da hastalığa bağlı hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Tüm bu riskler göz önünde bulundurularak tütünle mücadelede sağlanan başarı ile bağımlılıktan uzak sağlıklı nesillerin yetişmesine büyük katkı sağlanacaktır. Bununla birlikte kanserler gibi pek çok kronik hastalık, kalp damar hastalıkları ve bunlara bağlı sağlık ve yaşam kayıpları önlenecektir. Ayrıca bu kronik hastalıklara yönelik sağlık harcamalarının ve iş gücü kayıplarının azalması ile ülke ekonomisine de katkı sağlanacaktır” diye konuştu.