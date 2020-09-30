YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. Oruç: "Türkiye geç kalmadı"

Oruç: "Türkiye geç kalmadı"

SAMSUN HABERLERİ  | 30.09.2020 17:51 | Son Güncelleme

Samsun İl Müftülüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) iş birliğinde düzenlenen “Kovid-19 Pandemisinde Sosyal Hayat” konulu seminer, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.

Samsun İl Müftülüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) iş birliğinde düzenlenen “Kovid-19 Pandemisinde Sosyal Hayat” konulu seminer, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter’in moderatörlüğünde gerçekleşti.
OMÜ’nün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan seminerde OMÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, uzmanlıkları doğrultusunda Kovid-19 virüsü ve virüse karşı alınacak tedbirler hakkında bilgi vererek moderatör Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter ve katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.Seminerde; sosyal hayatta katılımcıların doğru ve etkin bilgilendirilmesi için bilimsel kılavuzlara uygun olarak Kovid-19 enfeksiyonundan korunma yolları aktarıldı. Uzman konuşmacılar, virüs hakkında bilinen yanlış bilgileri düzelterek kamuoyundan gelen soruları yanıtladı.Toplum sağlığından ödün vermeden en ideal şartlarda sosyal hayatın sürdürülebilmesi, toplumun pandemiden kaynaklanan dezavantajlı bir durum yaşamaması için alınması gereken tedbirleri sıralayan konuşmacılar, konuyla ilgili uzman görüşlerini bildirdi.

‘Tedbirleri bilinenden çok önce aldık’
Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üy. Muhammet Ali Oruç’a yönelik gelen ‘Tedbir almakta geç mi kalındı’ sorusuna Oruç; herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını, Türkiye’de virüs yayılmadan hazırlıklara başlandığını, önlemleri erken alarak tedbirler konusunda aslında dünyadaki birçok ülkeden Türkiye’nin bir adım önde olduğunu belirterek karşılık verdi. Kovid-19 hastalığından korunmak için önerilen beslenme düzeni ve bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla ilgili diyete ilişkin bilimsel açıklamaların da yapıldığı seminer, genel bir değerlendirmenin ardından sona erdi.
Seminerde; Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Temoçin, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Enfeksiyon Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Hafize Erdeniz uzman konuşmacı olarak yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı! Caner'in renkli dünyası dudak uçuklattı!
Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!Böyle askerlik sevinci görülmedi! Gazeteye ilan vererek duyurdu!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan’a tam destek
Toplu ulaşım araçlarında Azerbaycan’a tam destek
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kütahyaspor’dan teşekkür ziyareti
Kütahyaspor’dan teşekkür ziyareti
ESKİ’de uzun kuyruklar korona virüse davetiye çıkarıyor
ESKİ’de uzun kuyruklar korona virüse davetiye çıkarıyor
Kahramanmaraş'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kahramanmaraş'ta bahçe duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun Namaz Vakitleri 30 Eylül Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:23
Öğle
12:30
İkindi
15:47
Akşam
18:26
Yatsı
19:45

Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Eylül Çarşamba

Güney Eczanesi
Ilkadim
Orkide Oran Eczanesi
Ilkadim
Ömer Eczanesi
Ilkadim
Çakır Eczanesi
Atakum
Fakülte Eczanesi
Atakum
Vural Eczanesi
Tekkekoy
Yeni Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Samsun'da 6. kattan düşen çocuk ağır yaralandı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı
Traktör dereye uçtu : 1 ölü, 1 yaralı
Samsun'un Sakıp Ağası..
Samsun'un Sakıp Ağası..
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.