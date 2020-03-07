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Örümcek ağı estetiği yaşlanmaya meydan okuyun

ERZURUM HABERLERİ  | 07.03.2020 11:10 | Son Güncelleme

Medikal Estetik Hekimi Dr.

Örümcek ağı estetiği yaşlanmaya meydan okuyun

Medikal Estetik Hekimi Dr. Biran Ekici, "Örümcek ağı estetiği, yer çekimine ve zamanın etkisine bağlı olarak ciltte meydana gelen deformasyonların, sarkmaların ve kırışıklıkların cerrahi müdahale ve genel anesteziye gerek duyulmaksızın giderilmesini sağlayan bir uygulama olduğunu belirtti.
Uygulamanın; Altın İplik yöntemi, Thread Lift, V-Lift, organik lifting, ameliyatsız cilt germe gibi isimler ile de bilindiğini dile getiren Dr. Biran Ekici, “Ameliyat iplikleri kullanılarak kolojen cildin üretimini arttırmayı hedefleyen yöntemdir. İple yüz germe (örümcek ağı estetiği) uygulaması cerrahi olarak eriyebilir ameliyat ipliklerinin cildin kaybolan ovalitesini yeniden oluşturmak için cilt altına yerleştirilmesi işlemidir. Bu işlem düşünülenin aksine cerrahi bir müdahale ve anestezi gerektirmeyen bir işlemdir. Önce yüzün ovalite kaybına neden olan vektörel değişiklikler gözlenir. İplerin cilt içerisine hangi yöne yerleştirilmesi gerektiği belirlenir ve yaklaşık 150 ila 300 arası ameliyat ipliği ile deformasyon tersine çevrilir" dedi.
Bu işlemin en önemli avantajının genel anestezi gerektirmeyen bir işlem ile cerrahi işlemlere yakın bir sonuca ulaştırması olduğunu ifade eden Dr. Ekici, "Dolguya göre en büyük avantajı ekstra bir hacim olmadan kişinin kendi cildinin sahip olduğu özellikleri doğrultusunda bir etki ortaya koyması. Bir başka avantajı 2 sene sonuçları korumasıdır. 1 seneye kadar artan en azından 2 sene süren bir etkiye sahiptir. Muayenehane ortamında 1 saat gibi kısa bir süre içerisinde uygulama tamamlanabilir. Cerrahi müdahalenin dahi istenilen etkiyi sağlayamadığı zorlu bölgelerde ameliyatsız (cerrahi dışı) bir işlemle toparlanma sağlaması amaçlanır ve bu bir başka avantajıdır. Örümcek ağı estetiği uygulamasından hemen sonra canlanmaya başladığı görülen cilt, cilt tipine, beslenme tarzına ve mevcut yaşa bağlı olarak gelişimini devam ettirebilir. Örümcek ağı estetiği asıl etkisini 3. aydan başlayarak belli eder denilebilir" açıklamalarında bulundu.

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