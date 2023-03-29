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Oryantiring yarışları Kapadokya’da başladı

29.03.2023 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Kapadokya Bisikletli Oryantiring müsabakaları, Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyü Sinasos’ta yapılan 1. etap hedef bulma yarışlarıyla başladı.

Start alan sporcular Kapadokya’nın eşsiz vadilerinde gezerken, aynı zamanda kendilerine verilen rota üzerindeki hedefleri topluyor. 5 kilometrelik parkurda toplam 25 hedef bulunuyor. Bu yıl yarışlar Ortahisar (Uzun Mesafe), Göreme (Karma Bayrak Yarışı), Çavuşin (Orta Mesafe) ve Avanos (Sürat) olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenleniyor. Yarışlar cumartesi günü orta mesafe “WRE ve Türkiye Şampiyonası, pazar günü de yapılacak Avanos Sürat Türkiye Şampiyonası ile tamamlanacak.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Asbaşkanı Nermin Fenmen yaptığı açıklamada, “Uluslararası Kapadokya Bisikletli Oryantiring Yarışması için çok güzel bir parkur hazırladık. Yarışmalara 40’ı yabancı olmak üzere toplam 106 sporcu katılıyor. Kapadokya bu spor için çok ideal bir parkur. Kapadokya’nın eşi benzeri yok, turizm açısından da bir numara. Parkurlarda hedef noktalarını işaretliyoruz. Oryantiring yarışmasının bir takım zorlukları olmasına rağmen sporcular bu zorlukları seviyor” dedi.

Yarışlara katılan Marco isimli sporcu, "Kapadokya’da yarışmak harikaydı. Parkur da çok güzeldi” şeklinde konuştu.

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