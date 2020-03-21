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OSB Başkan Aslan’dan Miraç Kandili mesajı

VAN HABERLERİ  | 21.03.2020 15:41 | Son Güncelleme

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Miraç Rabbimizin Kutsi davetine icabettir.

OSB Başkan Aslan’dan Miraç Kandili mesajı

Van Organize Sanayi Bölgesi (Van OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, Miraç Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Miraç Rabbimizin Kutsi davetine icabettir. Cenab-ı Hakkın sonsuzluğuna, ilahi gücüne şehadet etmektir. Feyiz ve bereketin coştuğu mübarek gecelerimizden biridir Miraç gecesi. Miraç bir yükseliştir, bütün süfli duygulardan, beşeri hislerden ter temiz bir kulluğa, en yüce mertebeye terakki ediştir Resulullahın (A.S.M) şahsında insanlığın önüne açılmış sınırsız bir terakki ufkudur. Bu ulvi seyahat, mucizelerin en büyüğüdür Miraç mucizesi Kur’ân-ı Kerimde âyetlerle anlatılmış ve varlığı inkâr edilemeyecek bir şekilde ortaya konmuştur Bu îlâhî yolculuğun ilk merhalesi olan Mescid-i Aksâya kadarki safha Kur’ân’da şöyle anlatılır: “Âyetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir” (İsra Suresi, 1) Rabbimiz rahmeti bereketi ve mağfireti sonsuz olan bu gecenin hatırına tüm insanlığa miraç duygusu yaşatsın. İnsanlığın zor bir sınav verdiği bu günlerde yardımını esirgemesin. Tüm insanlığı afetlerde, kaza belalardan ve bulaşıcı hastalıklardan muhafaza eylesin. Tüm İslam aleminin Miraç gecesi Mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.

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