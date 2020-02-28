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OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten hain saldırıya tepki

GAZİANTEP HABERLERİ  | 28.02.2020 12:13 | Son Güncelleme

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, bir açıklama yaparak, İdlib’de Türk askerlerine yönelik düzenlenen alçakça saldırıyı kınadı.OSB Başkanı Şimşek, İdlip’te Türk askerine yönelik saldırıya tepki göstererek, "Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib’de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten hain saldırıya tepki

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, bir açıklama yaparak, İdlib’de Türk askerlerine yönelik düzenlenen alçakça saldırıyı kınadı.
OSB Başkanı Şimşek, İdlip’te Türk askerine yönelik saldırıya tepki göstererek, "Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib’de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türk milleti olarak acımız büyük. Adeta sözün bittiği noktadayız. Yüreğimiz yanıyor. Bu kalleşçe saldırının sorumluları elbette hesabını vereceklerdir. Türk milleti olarak böyle ortamlarda birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeli, Mehmetçiğimize destek olmalıyız. Gaziantepli sanayiciler olarak milli güvenliğimizi sağlamak amacıyla Suriye’de bulunan Mehmetçiğimizin ve devletimizin yanındayız. Bu konuda bizlere düşecek olan her türlü desteğe hazırız. Allah Mehmetçiğimizin tırnağına taş değdirmesin. Bu vesile ile ülkemizin huzur ve güvenliği için İdlib’deki hain saldırıda şehit düşen kahraman askerlerimize yüce Allahtan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize de başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek’ten hain saldırıya tepki

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