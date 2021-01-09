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OSB Başkanı Şimşek’ten gazetecilere kutlama

09.01.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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OSB Başkanı Şimşek’ten gazetecilere kutlama

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.Gazetecilerin vatandaşların dünyadaki gelişmelerden doğru ve hızlı bir şekilde bilgi sahibi olmaları için özveri ve fedakarlıkla çalıştıklarını belirten OSB Başkanı Cengiz Şimşek, güçlü bir basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğu kadar, kalkınmanın da önemli araçları arasında yer aldığına dikkat çekti.Daha güçlü bir Türkiye hedefine ulaşmak için objektif ve güçlü basının varlığını önemsediklerini kaydeden Başkan Şimşek, “Gazetecilik, toplumun gelişmesinde ve kalkınmasında önemli rolü ve sorumlulukları bulunan bir meslek.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, yayımladığı mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Gazetecilerin vatandaşların dünyadaki gelişmelerden doğru ve hızlı bir şekilde bilgi sahibi olmaları için özveri ve fedakarlıkla çalıştıklarını belirten OSB Başkanı Cengiz Şimşek, güçlü bir basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğu kadar, kalkınmanın da önemli araçları arasında yer aldığına dikkat çekti.
Daha güçlü bir Türkiye hedefine ulaşmak için objektif ve güçlü basının varlığını önemsediklerini kaydeden Başkan Şimşek, “Gazetecilik, toplumun gelişmesinde ve kalkınmasında önemli rolü ve sorumlulukları bulunan bir meslek. Basın sektörü gelişmemiş, halkın dünyadaki gelişmelerden zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilemediği toplumların gelişmeleri de yavaş olmaktadır. Bu nedenle kamu görevi yapmanın sorumluluğu ile hareket eden, ilkeli, tarafsız ve güçlü bir basının varlığını önemsiyoruz. Atatürk’ün, ‘Milletin müşterek sesi’ olarak nitelendirdiği basınımız, Milli Mücadelenin kazanılmasından günümüze ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkı yapmıştır” ifadelerini kullandı.
“Gazetecilik, toplumun gelişimini etkileyen önemli bir meslek olduğu kadar aynı zamanda büyük özveri ve fedakarlık da istemektedir” sözlerini ekleyen Şimşek, “Mesai kavramına bağlı kalmadan vatandaşların doğru ve hızlı bir şekilde dünyadaki gelişmelerden haberdar olmalarını sağlayan tüm gazeteci arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kaydetti.

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Cumartesi

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