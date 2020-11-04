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OSB Heyeti Bakan Varank ve Koca’yı ziyaret etti

GAZİANTEP HABERLERİ  | 04.11.2020 17:58 | Son Güncelleme

Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özdağlı ve Bölge Müdürü M.

OSB Heyeti Bakan Varank ve Koca’yı ziyaret etti

Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özdağlı ve Bölge Müdürü M. Özer Özcan Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.
Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek ve beraberindekiler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaretinde, OSB’nin devam eden ve planlanan projeleri hakkında bilgi verdi. Bakan Varank, Gaziantep heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettikten sonra, OSB’lerin dolayısıyla da üretim altyapısının güçlendirilmesini çok önemsediklerini belirterek, gereken destekleri vermeye devam edeceklerini ifade etti. Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek de, Bakan Varank’a Gaziantep OSB’ye verdiği ve verecekleri desteklerden dolayı teşekkür etti.
Başkan Şimşek, Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Özdağlı ve Bölge Müdürü M. Özer Özcan daha sonra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret etti. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren sanayi tesislerinin pandemi sürecinde çok başarılı bir sınav verdiğine dikkat çeken Başkan Şimşek, “Bu süreçte Sağlık Bakanlığımızın çok büyük destek ve ilgisini gördük. Katkısı bulunan herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinin 210 binin üzerinde bir nüfusa sahip olduğuna vurgu yapan OSB Başkanı Cengiz Şimşek, OSB sınırları içerisinde bir Acil Müdahale Hastanesinin bulunmamasının büyük eksiklik olduğunu söyledi. Şimşek, “Bir çok ilin nüfusundan daha fazla nüfusumuz var. Ancak, bölgemizde bir Acil Müdahale Hastanesinin bulunması zaruri bir ihtiyaçtır. Çünkü burada meydana gelen herhangi bir kaza veya acil müdahale gerektiren hastaları şehir merkezine kadar götürmek zorunda kalıyoruz. Bu da müdahalenin gecikmesine yol açıyor” diye konuştu.
Başkan Şimşek’in Acil Müdahale Hastanesi talebine olumlu yanıt veren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü görevlilerine Gaziantep Organize Sanayi Bölgesine hastane kurulması için gerekli çalışmaları başlatmaları konusunda talimat verdi.
Şimşek, Ankara programı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, şöyle dedi: “Gerek Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, gerekse de Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ile yaptığımız görüşmeler verimli bir şekilde noktalandı. Sayın Bakanlarımıza Gaziantep’e verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Özellikle OSB’ye Acil Müdahale Hastanesinin yapılacak olmasını çok önemsiyoruz” şeklinde konuştu.

OSB Heyeti Bakan Varank ve Koca’yı ziyaret etti

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