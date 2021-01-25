OSB ile Ümit Hastanesi arasında işbirliği

Eskişehir Organize Sanayi Bölge (EOSB) Müdürlüğü ile Özel Ümit Hastaneleri arasında yaklaşık 60 bin kişiyi kapsayacak bir protokol imzalandı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Özel Ümit Hastaneleri arasında imzalanan protokolle EOSB Müdürlüğü çalışanları, Eskişehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü çalışanları ile Eskişehir OSB’deki sanayi kuruluşlarında çalışan 45 bini aşkın beyaz ve mavi yakalı tüm çalışanlar ile bunların birinci derece yakınları artık Özel Ümit Hastanelerinden sağlık hizmetlerini indirimli olarak yararlanabilecek. İmza törenine Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bozoğlu, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Riza Zeydan ve Hamza Tınas, Denetim Kurulu Üyeleri Hikmet Çetin ve Samet Özkaya, Bölge Müdürü Erhan Tatar, Özel Ümit Hastaneleri Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler katıldı.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli imza töreninde yaptığı konuşmada, yapılan bu anlaşmanın Eskişehir OSB’deki tüm kuruluşları, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü çalışanlarını ve bölge müdürlüğü personelini kapsadığın belirtti. Başkan Küpeli, anlaşma kapsamındaki herkesin kaliteli sağlık hizmeti alabileceği bir kurum ile iş birliği yaptıklarını belirterek, “Eskişehir OSB’deki sanayi kuruluşlarımızda halen 45 bin kişi çalışıyor. Bunların eş ve çocukları da dahil olduğunda en az 60 bin kişi, ek olarak EOSB Müdürlüğümüz çalışanları ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğümüz çalışanları yapılan bu anlaşma gereğince Özel Ümit Hastanesinin ayrıcalıklı ve kaliteli hizmetlerinden indirimli bir şekilde faydalanabilecekler. Protokol iki tarafa da hayırlı olsun. Diğer hastanelerimiz gibi Özel Ümit Hastanesi de uzun yıllardır Eskişehir halkına başarıyla hizmet veren bir sağlık kuruluşumuz. Bu anlaşmayla çok daha geniş bir kesimin kaliteli sağlık hizmetinden indirimli yararlanmasını sağlamış olduk" dedi.

Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bozoğlu ise, "Şehrimizin en önemli kurumlarından olan Eskişehir Organize Sanayi Bölgemiz ile yapmış olduğumuz anlaşma bizim için çok değerli. Bu sağlık protokolü ile Eskişehir OSB’nin tüm çalışanlarına, birinci derece yakınlarına, bizden alacakları hizmetlerden avantajlı şekilde yararlanma imkânı sunacağız. Eskişehir OSB’deki bir firmada çalıştığını beyan eden tüm çalışanlar ile bunların eş ve çocuklarına hastanemizde indirimli hizmet verilecektir. Yapılan bu anlaşmayla hastanelerimizde en az 60 bin kişiye daha kaliteli ve avantajlı sağlık hizmeti verebilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.



