YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. OSB sınırları içerisindeki sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruluyor

OSB sınırları içerisindeki sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruluyor

03.02.2021 13:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, OSB sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruyor.Çalışmalarına başlanan ve kısa sürede tamamlanması planlanan merkezde sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanların tedavileri yapılacak.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, OSB sınırları içerisinde yaşamını sürdüren sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruyor.
Çalışmalarına başlanan ve kısa sürede tamamlanması planlanan merkezde sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanların tedavileri yapılacak. Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, OSB sınırları içerisinde yaşayan sokak köpeklerinin yaralarına merhem olacak rehabilitasyon merkezi kuruyor. Temeli atılan ve çalışmaları devam eden merkez tamamlandığında sahipsiz, yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanların yeni yuvası olacak.
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç ve Bölge Müdürü Erhan Tatar, rehabilitasyon merkezinin yapıldığı bölgeye giderek çalışmaları yerinde incelediler. Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, kurulacak olan merkez ile sokaktaki canların yaralarına merhem olacaklarını aktararak, “Eskişehir OSB Müdürlüğü olarak sokaktaki canlarımızın yanında olmak, beslenme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda bölge müdürlüğümüz bünyesinde “Organize Patiler” olarak bilinen Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyon kurduk. Tamamen gönüllü üyelerden oluşan komisyonumuz kurulduğu günden bu yana önemli çalışmalara imza attılar. Şimdi de kuracağımız bu merkez de yaralı, hasta, engelli ya da bakıma muhtaç hayvanların tedavileri yapılacak” dedi.
Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç ise, “Organize Patiler” olarak bilinen gönüllü üyelerden oluşan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonu ile birlikte OSB sınırları içerisinde bulunan sokak hayvanlarına şefkat eli uzattıklarını aktardı. Saraç sokaktaki canlar için mama, araç desteğinden sonra şimdi de bir rehabilitasyon merkezi kurduklarını ifade ederek, “2019 yılında bölge müdürlüğümüz çatısı altında kurduğumuz Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Komisyonu ile birlikte bölge sınırları içerisinde yaşayan sokak köpeklerinin tüm barınma, beslenme, sağlık ve kısırlaştırma çalışmalarını sürdürmekteyiz. Bölge Müdürlüğü olarak mama, kısırlaştırma ve veterinerlik hizmetleri için araç alımından sonra sokaktaki canlarımızın daha sağlıklı ortamda yaşamaları, tedavilerini yapmak için bir rehabilitasyon merkezi kurma kararı aldık. Merkezimiz tamamladığında OSB’deki yaralı, hasta, engelli tüm sokak köpeklerinin bakımı ve tedavisi burada yapılacak” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı Manisa'da ölü bulunmuşlardı! 4 gencin veda videosu ortaya çıktı
Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!Belediyede 'Kanal İstanbul' gerginliği!
1/

Eskişehir Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
07:57
Öğle
13:17
İkindi
16:01
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

Eskişehir Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Çarşı Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
020220211830030220210830nobetci
Çarşı Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
020220211830030220210830nobetci
Çarşı Eczanesi
Odunpazari
Eczanesi
020220211830030220210830nobetci
Tümünü Göster
Eskişehir ECZANELER
Eskişehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Bakkalcıoğlu’ndan Ataç’a ziyaret

Bakkalcıoğlu’ndan Ataç’a ziyaret

Porsuk Çay’da yaşanan toplu balık ölümleri

Porsuk Çay’da yaşanan toplu balık ölümleri

Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu, 19 gözaltı kararı

Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu, 19 gözaltı kararı

Tarlalarını sürerken buldukları Roma dönemine ait mezar taşlarını satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Tarlalarını sürerken buldukları Roma dönemine ait mezar taşlarını satmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı

Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı

’Satın alma, sahiplen’ tavsiyesi

’Satın alma, sahiplen’ tavsiyesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.