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  4. OSB Teknik Koleji Atletikspor deplasman yolcusu

OSB Teknik Koleji Atletikspor deplasman yolcusu

KAYSERİ HABERLERİ  | 03.01.2020 09:01 | Son Güncelleme

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Gaziantep ekibi Zeugma takımını konuk olacak.Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 6.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 8.haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacağı Zeugma maçı hazırlıklarını sürdürüyor.Ligin ilk yarısını lider olarak tamamlayan ve hedefi doğrultusunda ilerleyen OSB Teknik Koleji ve Atletikspor aynı performansı ve mücadeleyi ligin ikinci yarısında sürdürmek istiyor.

OSB Teknik Koleji Atletikspor deplasman yolcusu

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Gaziantep ekibi Zeugma takımını konuk olacak.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Lig 6.Grupta liderlik koltuğunda oturan Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor ligin 8.haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacağı Zeugma maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligin ilk yarısını lider olarak tamamlayan ve hedefi doğrultusunda ilerleyen OSB Teknik Koleji ve Atletikspor aynı performansı ve mücadeleyi ligin ikinci yarısında sürdürmek istiyor. Ligin ilk yarısında mağlubiyet almayarak 7’de 7 yaparak kapatan OSB Teknik Koleji Atletikspor Pazar günü oynayacağı Zeugma maçını kazanarak yoluna kayıpsız devam etmekte kararlı. Antrenörler Harun Şahin ve Seher Şahin yönetimindeki OSB Teknik Koleji Atletikspor’da Zeugma maçı öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.
Pazar günü Gaziantep Kamil Ocak Spor Salonunda oynanacak olan Zeugma ile Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor karşılaşması saat 12.00’de başlayacak.

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Melikgazi
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Kocasinan
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