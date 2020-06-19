YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. OSB trafo merkezinin 2021 yatırım programına alındı

OSB trafo merkezinin 2021 yatırım programına alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.06.2020 13:16 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni Kaymakamlığı tarafından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) trafo merkezi çalışmaları devam ediyor.Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, OSB trafo merkezinin 2021 yatırım programına alındığını söyleyerek, “Besni Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcılara daha uygun şartlar sunmak için çalışmalarımız devam etmektedir.

OSB trafo merkezinin 2021 yatırım programına alındı

Adıyaman’ın Besni Kaymakamlığı tarafından Organize Sanayi Bölgesi (OSB) trafo merkezi çalışmaları devam ediyor.
Besni Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu, OSB trafo merkezinin 2021 yatırım programına alındığını söyleyerek, “Besni Organize Sanayi Bölgesinde yatırımcılara daha uygun şartlar sunmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında, Besni Organize Sanayi Bölgesinde hali hazırda bulunan yatırımcılara daha iyi şartlar sunmak ve Besni Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmak isteyen kişi ya da şirketler için cazibe merkezi kılmak, ayrıca bölgemizde kullanılan elektrik tüketim bedellerini minimum seviyeye getirmek için 27 Şubat 2020 tarihinde OSB içerisinde trafo merkezi kurulması için görüşmelere başlanmış, ilgili yazışmalar neticesinde 15 Nisan 2020 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Trafo merkezinin, 7 Mayıs 2020 tarihli yazısıyla uygun olarak değerlendirildiği ve 2021 yatırım programına dahil edildiği bilgisine ulaşılmıştır. Besni Organize Sanayi Bölgesinde bulunan yatırımcıların elektrik tüketim bedellerinin, Organize Sanayi Bölgemizin dengi olan diğer pek çok OSB’nin tüketim bedellerinden daha uygun olduğu bilinmektedir. Bölgemizin gelişmesi ve istihdamın artması için Besni Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu tarafından yatırımcıların çıkarları ve bölgemizin kalkınması için titiz çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde 2020 yılı içerisinde doğalgaz alt yapısı, gece aydınlatma ve kısmen internet alt yapısı yapılmış, kanalizasyon ve diğer alt yapılar tamamlanmış bulunmaktadır" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Resmi makamlar giremedik dedi, vatandaş girip görüntülemeyi başardı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Bolu'da "Toplum Tarama Çalışması" ile 707 kişiye Kovid-19 testi yapıldı

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Yazın karpuz, üzüm ve incir tüketimine dikkat

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Prof. Dr. Ceylan: “Atbaşı mezar taşları defineciler tarafından yok ediliyor”

Adıyaman Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:10
Sabah
04:58
Öğle
12:33
İkindi
16:26
Akşam
19:59
Yatsı
21:39

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Huzur Eczanesi
Merkez
Yaşar Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Güner Eczanesi
Besni
Kılıç Eczanesi
Golbasi
Deniz Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Leylek yuvasına yıldırım düştü

Leylek yuvasına yıldırım düştü

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

Çıkma kısıtlamasına uymayanlar tek tek yakalanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.