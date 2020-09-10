YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Eskişehir
  4. OSB’de ağaçlandırma çalışması yapılacak

OSB’de ağaçlandırma çalışması yapılacak

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 10.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle OSB içinde ağaçlandırma çalışmaları yapılacak.Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti.

OSB’de ağaçlandırma çalışması yapılacak

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) ve Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle OSB içinde ağaçlandırma çalışmaları yapılacak.
Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’yi ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette EOSB Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Ayva ile Bölge Müdürü Erhan Tatar ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri yer aldı. Ziyarette, Organize Sanayi Bölgesi genelinde yapılması planlanan ağaçlandırma çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ‘Türkiye’nin En Yeşil OSB’si’ seçilen organize sanayi bölgesi olarak çevre konusundaki çalışmalarını her yıl daha da geliştirerek sürdürdüklerini söyleyerek, “Yeşile ve çevreye önem veren bir organize sanayi bölgesi olarak ağaç sayısını ciddi şekilde artırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ciddi miktarda ağaç dikimi gerçekleştirdik. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘Geleceğe Nefes’ kampanyasına katılarak bin fidanımızı toprakla buluşturduk. OSB’de yapılaşmaya açtığımız tüm yeni alanlarda yoğun bir ağaçlandırma çalışmasına devam ediyoruz. Yapacağımız yeni ağaçlandırma çalışmalarında Orman Bölge Müdürlüğümüzün bilgi ve tecrübesinden de yararlanarak, yeni bitki ve özel ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştireceğiz” dedi.
Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ise, Eskişehir ve ilçelerde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları hakkında bilgi verdi. Müdür Temel, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nin yeşil ve ağaca verdiği önemden dolayı Başkan Küpeli’ye teşekkür ederek, bölgedeki ağaç sayısının artırılmasıyla, yeni ağaç ve bitki türlerinin bölgeye kazandırılması konusunda her zaman iş birliğine hazır olduklarını söyledi.
Bölge Müdürlüğü ziyaretinin ardından Müdür Temel ve Başkan Küpeli beraberindeki heyet ile birlikte ağaçlandırma çalışmasının yapılacağı alanlara geçerek buralarda ağaçlandırma yapılacak bölgeleri, dikilecek ağaç ve bitki türleri konusunda detaylı incelemelerde bulundular.

OSB’de ağaçlandırma çalışması yapılacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar Antalya onlara kaldı! Sıcak havanın tadını çıkarıyorlar
Kartpostallık tarihi tren kafeye dönüştüKartpostallık tarihi tren kafeye dönüştü
En Çok Okunan Yerel Haberler
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
MHP, Diyarbakır’da ilçe kongrelerini tamamladı
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Başkan Büyükakın, Gebze OSB-Darıca Sahil Yolu Metrosu'nu inceledi
Manisa FK, Samsunspor’dan Recep Burak’ı kadrosuna kattı
Manisa FK, Samsunspor’dan Recep Burak’ı kadrosuna kattı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
Çaykur Rizespor, Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlamayı hedefliyor
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
GÜNCELLEME - Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı tutuklandı
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Eskişehir Namaz Vakitleri 10 Eylül Perşembe

İmsak
05:02
Sabah
06:27
Öğle
13:00
İkindi
16:34
Akşam
19:22
Yatsı
20:42
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Vali Çakacak, komutanları ziyaret etti
Vali Çakacak, komutanları ziyaret etti
Şehit Serdar Durmaz'ın Son Fotoğrafı Helikopterle Oldu
Şehit Serdar Durmaz'ın Son Fotoğrafı Helikopterle Oldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.