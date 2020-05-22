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OSB’de tarama testleri başladı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 22.05.2020 16:53 | Son Güncelleme

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tarama amaçlı testlerin yapılmasına başlandı.OSB Başkanı Cengiz Şimşek, tarama testlerinin başlamasında büyük destek ve katkıları bulunan başta Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Vali Davut Gül olmak üzere milletvekillerine, belediye başkanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde korona virüs salgını ile mücadele kapsamında tarama amaçlı testlerin yapılmasına başlandı.
OSB Başkanı Cengiz Şimşek, tarama testlerinin başlamasında büyük destek ve katkıları bulunan başta Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Vali Davut Gül olmak üzere milletvekillerine, belediye başkanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, İstanbul ve Kocaeli’nin ardından Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde de tarama testlerinin başladığı müjdesini verdi. OSB Başkanı Şimşek, “Organize Sanayi Bölgesinde tarama testlerinin yapılmaya başlanması, salgınla mücadelenin daha etkin yapılmasını sağlayacaktır. Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerde işçilerin ilk numunelerini almaya başladı. Bundan sonraki süreçte ihtiyaç duyulması halinde gerekli çalışmalar büyük bir özveriyle sürdürülecektir ” dedi.
Emeği geçenlere teşekkür
Başkan Şimşek, başta Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Gaziantep Valisi Davut Gül olmak üzere tarama testlerinin başlamasında büyük emek ve katkıları bulunan herkese teşekkür ederek, “Korona virüs salgınına yönelik olarak topyekün bir mücadele sergiliyoruz. Bu süreçte bizlerden desteklerini esirgemeyen Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Valimiz Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, milletvekillerimiz, hükumet yetkililerimiz, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.
Sanayiciler çok duyarlı
Gaziantep OSB’de tarama testlerinin başlamasını çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Cengiz Şimşek, “Gaziantepli sanayicilerimiz salgınla mücadelede 14 madde kuralına riayet ederek bu konudaki her türlü tedbiri alarak üretime devam etmenin gayreti içerisinde bulunuyor. Sanayicilerimizin fabrikalarında salgına karşı önlemlerin alınmasında hiçbir tavizde bulunmadıklarını memnuniyetle görmekteyiz. Tarama amaçlı testlerin yapılmaya başlanmasıyla COVİD-19 salgını ile mücadelemizi daha etkin bir şekilde sürdüreceğiz” diye konuştu.

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