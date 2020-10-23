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OSB’den öğrencilere tablet desteği

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.10.2020 10:23 | Son Güncelleme

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından Özel OSB Kolejinde eğitim gören öğrencilere tablet desteğinde bulunuldu.Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün eğitime desteği devam ediyor.

OSB’den öğrencilere tablet desteği

Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından Özel OSB Kolejinde eğitim gören öğrencilere tablet desteğinde bulunuldu.
Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nün eğitime desteği devam ediyor. OSB Bölge Müdürlüğü bu kez de Özel OSB Kolejinde eğitim gören ancak evlerinde online eğitime erişim imkanı bulunmayan öğrencilere tablet dağıttı. Tablet dağıtımı Özel OSB Koleji’nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene, Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Üyesi ve OSB Koleji Danışma Kurulu Başkanı Halil Tepe, okul yöneticileri ve pandemi dolayısıyla az sayıda öğrenci katıldı.
OSB Koleji Danışma Kurulu Başkanı Halil Tepe, törende yaptığı konuşmada, eğitimin önemine dikkat çekti. Tepe, “Sorunlarımızı ancak eğitimle çözebiliriz. Bu nedenle de Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü olarak eğitime desteği çok önemsiyoruz. Eğitime, dolayısıyla da bilgiye yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu biliyoruz. Ülkemizde eğitim şu anda önemli ölçüde online olarak devam ediyor. Her anlamda zorlu bir süreç yaşıyoruz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Bu amaçla Özel OSB Koleji’nde eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimlerinden geri kalmamaları için tablet ihtiyaçlarını karşılamaya karar verdik” dedi.
Konuşmaların ardından törene katılan öğrenciler tabletlerini OSB Koleji Danışma Kurulu Başkanı Tepe’nin elinden aldı.

OSB’den öğrencilere tablet desteği

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