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OSB’lerdeki işletmelere ücretsiz maske dağıtımı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.04.2020 14:21 | Son Güncelleme

Adıyaman Valiliği tarafından temin edilen maskeler, Adıyaman ve ilçelerdeki organize sanayi bölgesinde bulunan sanayi işletmelerine de maske dağıtımına başladı.Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs salgınından korumak ve yayılmasını engellemek için alınması gereken tedbirler kapsamında il ve ilçelerde toplu olarak çalışılan fabrika, atölye gibi işyerlerine müşterilerin ve çalışanların sadece maske ile girebilmesini kararlaştırdı.Kararın ardından valilik tarafından temin edilen maskeler, sanayi ve teknoloji il müdürlüğü personeli ile jandarma ve emniyet ekipleri tarafından Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 93 işletmeye toplamda 15 bin 400 adet ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği tarafından temin edilen maskeler, Adıyaman ve ilçelerdeki organize sanayi bölgesinde bulunan sanayi işletmelerine de maske dağıtımına başladı.
Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu korona virüs salgınından korumak ve yayılmasını engellemek için alınması gereken tedbirler kapsamında il ve ilçelerde toplu olarak çalışılan fabrika, atölye gibi işyerlerine müşterilerin ve çalışanların sadece maske ile girebilmesini kararlaştırdı.
Kararın ardından valilik tarafından temin edilen maskeler, sanayi ve teknoloji il müdürlüğü personeli ile jandarma ve emniyet ekipleri tarafından Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 93 işletmeye toplamda 15 bin 400 adet ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi. İl ve ilçelerde faaliyet gösteren 255 firmada istihdam edilen toplam 15 bin kişiye ise 32 bin adet maske dağıtılacak. Toplamda 32 bin adet maske dağıtımı yapılacağını belirten Vali Aykut Pekmez, "Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan ücretsiz maske dağıtımı projesi kapsamında, valilik olarak temin ettiğimiz maskeler, il ve ilçelerimizde bulunan uygulama noktalarında, kamu kurumları ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda geçtiğimiz günlerde dağıtılmaya başlanmıştı. Bugünde görevli ekiplerimiz, Adıyaman Organize Sanayi Bölgemizde faaliyet gösteren 93 işletmemize 15 bin 400 adet maske dağıtımı yaptı. Emeği geçen ekiplerimize teşekkür ediyor, bu vesile ile vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve herkesin evinde kalması çağrısında bulunuyorum” diye konuştu.
Vali Pekmez, temin edilen maskelerin dağıtımının devam edeceğini söyledi.

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