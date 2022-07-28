OSB'lerin verileri "OSBÜKbulut"a taşınıyor

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunca (OSBÜK) OSB'lerde üretim yapan 67 bin sanayi işletmesi ve OSB bölge müdürlüklerinin verilerinin güvenli bir şekilde yedeklenip kullanılabileceği, yüzde 100 yerli ve milli bulut sistemi hayata geçirildi.

OSBÜK'ten yapılan açıklamaya göre, "OSBÜKbulut" sisteminin OSB'lere tanıtımı için çevrim içi toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'leri ve katılımcı sanayi işletmelerini yüzde 100 yerli ve milli olan OSBÜKbulut'u kullanmaya davet etti.

OSBÜKbulut'un, OSB'leri ve bu bölgelerdeki sanayicileri milyonlarca liralık donanım yatırımlarından kurtaracağını ifade eden Kütükcü, şunları kaydetti:

"OSB'lerimiz ve bölgelerimizdeki 67 bin sanayi işletmemiz OSBÜKbulut ile verilerini daha güvenli ortamda, Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) gerekliliklerine uygun biçimde yedekleyebilecekler, iş süreçlerini dijital ortama aktarabilecekler ve bu verilerine dünyanın her yerinden 7 gün 24 saat ulaşabilecekler. Ayrıca kurumsal sunucu ihtiyaçlarını çok daha düşük maliyetlerle karşılayabilecek, işletme ve bakım maliyetlerinden ciddi tasarruflar sağlayabilecekler. İhtiyaç duydukları başta muhasebe uygulamaları olmak üzere birçok uygulamayı düşük maliyetle OSBÜKbulut üzerinden kullanabilecekler. OSBÜKbulut, OSB'lerimizin ve işletmelerimizin dijitalleşme süreçlerine de önemli katkı sunacak."

NetDataSoft firması Genel Müdürü Yusuf Tulgar da, sunumunda, OSBÜKbulut ile ilgili teknik bilgiler verdi.

Tulgar, OSB'ler, OSB firmaları ve çalışanlarının OSBÜKbulut'ta dijital verilerini saklayabileceklerini, kurumsal kaynak planlama uygulamalarını ve antivirüs yazılımlarını kullanabileceklerini belirterek, http://bulut.osbuk.org/ adresinden ulaşılabilen OSBÜKbulut'un sunacağı hizmetlere dair konuştu.

