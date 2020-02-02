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OSBÜK Başkanı Kütükcü, Elazığ’a gitti

KONYA HABERLERİ  | 02.02.2020 10:52 | Son Güncelleme

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, deprem bölgesi Elazığ’a gitti.

Konya Sanayi Odası (KSO) ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, deprem bölgesi Elazığ’a gitti. Evleri hasar gören depremzedelerle görüşen Kütükcü, “Yaralarımızı millet olarak birlikte saracağız” mesajı verdi.
Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kütükcü, “Elazığ merkezli deprem hepimizin yüreğini yaktı. Elazığ ve Malatya’da hayatlarını kaybeden 41 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifa temenni ediyorum. Sabırla, duayla, metanetle, birlik ve beraberlik içerisinde aşmamız gereken bir sürecin içerisindeyiz. İnşallah bu süreçte yaralarımızı millet olarak hep birlikte saracağız. Devletimiz zaten deprem anından itibaren AFAD, Kızılay gibi kurumlarıyla bölgede. Bakanlarımız bölgede. OSBÜK olarak biz de, Türkiye’deki tüm OSB’lerimizle birlikte kardeşlerimizin yanındayız. Deprem anından itibaren bölgedeki organize sanayi bölgelerimiz, AFAD ve Kızılay’la birlikte hareket ederek, tesislerini, fabrikalarını depo olarak kullanıma açtılar. Ayrıca deprem gününden itibaren ülkemizin farklı illerindeki çok sayıda organize sanayi bölgemiz Elazığ ve Malatya’ya çeşitli malzemelerden oluşan yardım tırlarını ulaştırdılar. Ben OSB’lerimize, başkanlarımıza ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bölge halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Kütükcü, ayrıca Elazığ Organize Sanayi Bölgesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ OSB’de kurulan AFAD ve Kızılay’ın depolarını da ziyaret ederek, bilgi aldı. Ziyaretlere OSBÜK yönetim kurulu üyeleri de iştirak etti.

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